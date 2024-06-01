حمادة بطلا للجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الدرفت "تاندوم"

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عمان - الغد - توج السائق عبد الله حمادة الجمعة بلقب سباق الدرفت (الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الدرفت) - "تاندوم"، وحل السائق أنس الحلو في ‏المركز الثاني، وجاء السائق رأفت هارون في المركز الثالث.وأقيمت الجولات التأهلية للسباق يوم الخميس تحت الأضواء الكاشفة في ساحة الصيانة بالبحر الميت، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات ‏وبدعم من شركة زين الأردن.وسجل للمشاركة في السباق 24 سائقا من الأردن وفلسطين ومصر، وتابع عدد كبير من الجمهور منافسات السباق خلال الجولتين التأهيليتين الخميس واللتان تأهل منهما 21 سائقا شاركوا في جولة السباق الخميس وهم: عبد الله حمادة (بي أم دبليو ايه 92)، أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 36)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، سهيل الأصبح (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 46)، رسلان سعيد (بي ام دبليو ايه 46)، عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، فارس صرار (بي ام دبليو ايه 46)، عمار الهباهبة (نيسان التيما)، ياسر الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، معاذ طه (بي ام دبليو ايه 30)، ثائر الجعفري (بي ام دبليو ايه 30)، ليث عبدات (فلسطين)،(بي ام دبليو ايه 30)، علاء ارسلان (بي ام دبليو ايه 34)، عبد الرحمن صوالحي (بي ام دبليو ايه 30)، نهار الفرخ (بي ام دبليو ايه 46)، عبد الله الصقور (بي ام دبليو ايه 30)، فؤاد زاش (بي ام دبليو ايه 30)، إبراهيم النجار (بي ام دبليو ايه 30)، إبراهيم الباشا (بي ام دبليو ايه 46)، راكان أبو رزيق (بي ام دبليو ايه 30)، مؤيد يوسف (تويوتا جي تي 86).وفي دور الـ16 لجولة السباق التي اقيمت الجمعة ، فاز عبد الله حماد على فؤاد زاش، وفاز ياسر الحلو على عمار الهباهبة، وفاز رسلان سعيد على علاء أرسلان، وفاز سهيل الأصبح (فلسطين) على راكان أبو رزيق، وفاز أنس الحلو على إبراهيم النجار، وفاز فارس صرار على ثائر الجعفري، وفاز رأفت هارون على معاذ طه، وفاز ليث عبدات (فلسطين) على عصام الجمل.وفي دور الثمانية، فاز عبد الله حمادة على عمار الهباهية، وفاز سهيل الأصبح (فلسطين) على رسلان سعيد، وفاز أنس الحلو على فارس صرار، وفاز رأفت هارون على ليث عبدات (فلسطين).وفي دور الأربعة، فاز عبد الله حمادة على سهيل الأصبح (فلسطين)، وفاز أنس الحلو على رأفت هارون.وفي الدور النهائي، فاز عبد الله حمادة على أنس الحلو، وفاز رأفت هارون على سهيل الأصبح (فلسطين).لينال عبد الله حمادة، لقب السباق ويلحق به أنس الحلو بالمركز الثاني، وجاء رأفت هارون بالمركز الثالث، وجاء سهيل الأصبح (فلسطين) بالمركز الرابع.