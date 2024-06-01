حمادة بطلا للجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الدرفت

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توج السائق عبد الله حمادة بلقب سباق الدرفت (الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الدرفت) - "تاندوم"، وحل السائق أنس الحلو في ‏المركز الثاني، وجاء السائق رأفت هارون في المركز الثالث.وأقيمت الجولات التأهيلية للسباق يوم الخميس الماضي، تحت الأضواء الكاشفة في ساحة الصيانة بالبحر الميت، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات ‏وبدعم من شركة زين الأردن.وسجل للمشاركة في السباق 24 سائقا من الأردن وفلسطين ومصر، وتابع عدد كبير من الجمهور منافسات السباق خلال الجولتين التأهيليتين واللتين تأهل منهما 21 سائقا شاركوا في جولة السباق.وفي دور الـ16 لجولة السباق، فاز عبد الله حماد على فؤاد زاش، وفاز ياسر الحلو على عمار الهباهبة، وفاز رسلان سعيد على علاء أرسلان، وفاز سهيل الأصبح (فلسطين) على راكان أبو رزيق، وفاز أنس الحلو على إبراهيم النجار، وفاز فارس صرار على ثائر الجعفري، وفاز رأفت هارون على معاذ طه، وفاز ليث عبيدات (فلسطين) على عصام الجمل.وفي دور الثمانية، فاز عبد الله حمادة على عمار الهباهية، وفاز سهيل الأصبح (فلسطين) على رسلان سعيد، وفاز أنس الحلو على فارس صرار، وفاز رأفت هارون على ليث عبيدات (فلسطين).وفي دور الأربعة، فاز عبد الله حمادة على سهيل الأصبح (فلسطين)، وفاز أنس الحلو على رأفت هارون.وفي الدور النهائي، فاز عبد الله حمادة على أنس الحلو، وفاز رأفت هارون على سهيل الأصبح (فلسطين).لينال حمادة، لقب السباق ويلحق به أنس الحلو بالمركز الثاني، وجاء رأفت هارون بالمركز الثالث، وجاء سهيل الأصبح (فلسطين) بالمركز الرابع.