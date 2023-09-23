حمادة يتوج بلقب الجولة الثانية من بطولة ماونتن ديو للدرفت "تاندم" ويوسف ثانيا والجبالي ثالثا

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توج السائق الواعد عبد الله حمادة بلقب سباق الدرفت (الجولة الثانية من بطولة ماونتن ديو للدرفت) - "تاندم" ، وحل السائق مؤيد يوسف في ‏المركز الثاني، وجاء السائق أحمد الجبالي في المركز الثالث.وأقيم السباق على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين تحت الأضواء الكاشفة في ساحة الصيانة بالبحر الميت، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات ‏وبدعم من شركة ماونتن ديو، وشركة زين الأردن.وفي نهاية السباق قام المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز بتتويج الفائزين.وتابع عدد كبير من الجمهور منافسات السباق خلال الجولتين التأهيليتين الخميس واللتان تأهل منهما 27 سائقا شاركوا في جولة السباق التي أقيمت أول من أمس وهم: فارس صرار (بي ام دبليو ايه 46)، حمدي أبو سنينة (بي ام دبليو ايه ‏‏‏30)، فيصل لبيب (بي ام دبليو ايه 30 في 8‏‎(، قيس أيوب (سورية) - (بي ام دبليو ايه 30)، محمود الجبالي (بي ام ‏‏دبليو ايه 30)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، عبد الله الصقور (بي ام دبليو ايه 30)، مؤيد يوسف (تويوتا جي تي 86)، محمد ‏‏الفقهاء (بي ام دبليو ايه 30)، معاذ طه (بي ام دبليو ايه 30)، مايك دغفل (لبنان) - (بي ام دبليو ايه 36)، فراس سمارة (بي ام دبليو ايه 30)، فؤاد زاش ‏‏‏(نيسان ألتيما)، أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، أحمد الجبالي ‏‏‏(نيسان سيلفيا اس 13)، محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، رسلان سعيد (بي ام دبليو ايه 36)، سهيل ‏‏الأصبح (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 36)، يوسف بلالو (فلسطين)- (بي ام دبليو ايه 30)،‏ عبد الله حماده (بي أم دبليو ايه 92 )، محمود شداد (بي ام دبليو ايه 36)، نضال أبو حماد (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، عمار الهباهبة (نيسان ألتيما)، وعبد الله سرور (بي ام دبليو ايه 46)، عبد الرحمن خورما (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، إبراهيم الباشا (بي ام دبليو ايه 46).وفي دور الـ16 لجولة السباق التي أقيمت أول من أمس، فاز فيصل لبيب على حمدي أبو سنينة، وفاز فارس صرار على فيصل لبيب وفاز قيس أيوب (سورية) على محمود الجبالي، وفاز رأفت هارون على عبد الصقور، وفاز قيس أيوب على رأفت هارون، وفاز محمد الفقهاء على معاذ طه وفاز مؤيد يوسف على محمد الفقهاء، وفاز مايك دغفل (لبنان) على فراس سمارة، وفاز فؤاد زاش على مايك دغفل، وفاز أحمد الجبالي على عصام الجمل وعلى أنس الحلو، وفاز رسلان سعيد على محمد كعوش وفاز سهيل الأصبح (فلسطين)، على يوسف بلالو (فلسطين)، وفاز رسلان سعيد على سهيل الأصبح، وفاز محمود شداد على نضال أبو حماد، وفاز عبد الله حمادة على محمود شداد، وفاز عمار الهباهبة على عبد الله سرور وفاز عبد الرحمن خورمة (فلسطين) على إبراهيم الباشا وفاز على عمار الهباهية.وفي دور الثمانية، فاز فارس صرار على قيس أيوب (سورية)، وفاز مؤيد يوسف على فؤاد زاش، وفاز أحمد الجبالي على رسلان سعيد وعبد الله حمادة على عبد الرحمن خورمة.وفي دور الأربعة، فاز مؤيد يوسف على فارس صرار وفاز عبد الله حمادة على أحمد الجبالي.وفي الدور النهائي، فاز عبد الله حمادة على مؤيد يوسف، وفاز أحمد الجبالي على فارس صرار .لينال عبد الله حمادة، لقب السباق ويلحق به السائق مؤيد يوسف بالمركز الثاني، وجاء السائق ‏أحمد الجبالي بالمركز الثالث، وجاء السائق فارس صرار بالمركز الرابع، ونال كأس أفضل مشاركة من خارج الأردن: عبد الرحمن خورمة (فلسطين).