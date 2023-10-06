الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"حماد" يُتوج بالميدالية البرونزية في منافسات الكراتيه بأسياد هانغتشو ٢٠٢٢

اللاعب عبد الله حماد
اللاعب عبد الله حماد

توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالله حماد، مساء اليوم الجمعة، بالميدالية البرونزية، وذلك في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.اضافة اعلان

ونجح "حماد" في تحقيق ثاني ميداليات الكراتيه الأردنية في النسخة الحالية من الألعاب الآسيوية بعد الميدالية الفضية التي نالها اللاعب حسن مصاروة يوم أمس الخميس ضمن منافسات وزن تحت ٧٥ كغم.

وجاء فوز عبدالله حماد بالميدالية البرونزية بعد انتصاره في نزاله أمام اللاعب السعودي سعود البشير بنتيجة ٥-٢ ضمن منافسات وزن تحت ٦٠ كغم.

وكان عبدالله حماد قد استهل مشاركته بتحقيق الفوز على اللاعب القيرغيزستاني رافائيل أكبروف بنتيجة ٢-٠ في دور الـ ١٦ ومن ثم فاز على اللاعب الباكستاني،همايون، بنتيجة ٨-٢ في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكويتي عبدالله شعبان بنتيجة ٠-٧.

فيما ودعت اللاعبة، مُنى الديري، منافسات وزن تحت ٦١ كغم بعد تلقيها خسارتين أمام كل من اللاعبة الصينية، كونغ لي، والكامبودية فان شكاراية.

وتستكمل يوم غد مشاركة المنتخب الوطني للكراتيه في أسياد هانغتشو حيث سيظهر من جانب منتخبنا الوطني كل من، جود الضروس ولين منصور وعبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري.
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