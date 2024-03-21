خانكان: رفضت تعاقد السلط مع نجلي.. وهذه نصيحتي للمدرب عموتة

يحيى قطيشات

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عمان – كشف المدرب السوري السابق لفريق السلط عماد خانكان، عن رفضه اقتراح النادي بالتعاقد مع نجله إبراهيم، منعا للإحراج في ظل توليه مهمة الإدارة الفنية.كما وجه المدرب السوري نصيحة إلى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، بالتخفيف من التصريحات الصحفية المتعلقة برحيله عن المنتخب، كونها تؤثر على الاستقرار الفني للمنتخب، وتربك المشهد الكروي، مع التأكيد على قدرات هذا المدرب الذي حقق إنجازا غير مسبوق للكرة الأردنية، ممثلا بوصيف بطل كأس آسيا، لافتا إلى أن منتخب النشامى يملك فرصة تحقيق إنجاز آخر يتمثل بالوصول إلى مونديال 2026.جاء ذلك خلال حديث خانكان لزاوية "نجم في رمضان، والتي تحدث فيها أيضا عن منافسات دوري المحترفين وما شهده من بتعدد فترات التوقف التي أثرت سلبا على المستويات الفنية.وأشار المدرب السوري إلى أن الكرة الأردنية تعاني حاليا من عدم الاستقرار الفني، متطرقا إلى الفيصلي والوحدات كأمثلة، حيث تعدد تغيير الأجهزة الفنية، ما يؤثر على الأداء.وحول تجربته مع فريق السلط، قال خانكان :" رغم مرارة الفترة وصعوبتها نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي، بسبب الشكاوى التي رفعها عدد من اللاعبين والمدربين، حيث عانى نادي السلط من العجز المالي، ولم يستطيع التعاقد مع محترفين ولاعبين، وكانت هناك ظروف صعوبة، ورغم ذلك نجحنا في تحقيق نتائج إيجابية في الدوري ومنافسات كأس الأردن.وأكد أن العلاقة المميزة التي كانت تسود بالفريق كانت قائمة على الاحترام والمحبة، مبينا أن علاقته باللاعبين كانت مثالية ما ساعد في تحقيق نتائج جيدة.وقال:" كنت أعمل على خلق علاقة جيدة وتوازن بين اللاعبين والإدارة، وكانت فترة مميزة، وللتوضيح أنا لم أطلب فسخ العقد، وشعرت بأن التضحيات التي قدمتها لم تجد الاحترام عند عدد من أعضاء مجلس الإدارة، في النهاية قررت فسخ عقدي.وحول لقب الدوري أكد خانكان أن الحسين إربد الأقرب للظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه نظرا للمعطيات التي شهدتها خلال الفترة الماضية ، ولكن على الوراق تبقى حظوظ الفيصلي والوحدات قائمة، والفرص متاحة للفرق الثلاثة، لكن نعرف أن الدوري في المراحل الأخيرة يحتاج لنفس طويل، لكن الحسين إربد بقيادة المدرب جمال محمود قادر على الوصول بالحسين إلى منصة التتويج .وعرج خانكان إلى المنتخب الوطني لكرة القدم قائلا:" النشامى حاليا في أبهى صورة خاصة بعد إنجاز كأس آسيا الأخيرة المتمثل بالحصول على المركز الثاني، رغم تعرضه للظلم التحكيمي الواضح، وبكل صراحة فاجأنا الكادر الفني للمنتخب واللاعبين بالأداء الفني العالي، وجعلنا نبني عليه آمالا كبيرة، وباعتقادي أن النشامى يملك فرصة كبيرة ومتاحة للوصول لمونديال 2026.وأنصح المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة الذي عمل بجهد واضح مع المنتخب وسجل إنجازا غير مسبوق للكرة الأردنية، بعدم المبالغة في التصريحات التي تتحدث عن مصيره مع المنتخب.وحول أجواء الشهر الفضيل قال خانكان: رمضان شهر الخير والبركة والمحبة والتقرب إلى الله، وأنا أحاول في شهر رمضان التفرغ كاملا للشهر قدر المستطاع، و أحرص على أداء الصلوات في المسجد، وصلاة التراويح من أجمل وأروع اللحظات في حياة الإنسان، وبفضل من ربي أواظب على صلاة التهجد وقيام الليل، وقراءة القران كاملا أكثر من مرة في الشهر".وبين خانكان أن ابنه سامر ملتزم مع فريق مغير السرحان الذي يعاني من ظروف صعبة كباقي الفرق، وقدم سامر خلال مرحلة الذهاب مباريات جيدة مع فريقه وساهم في تحقيق نتائج إيجابية مع فريق عبر تسجيل أهداف وصناعتها، ولكنه تعرض للإصابة في مرحلة الإياب بسبب أرضية الملعب، ويعود حاليا تدريجيا للمباريات، وإن شاء الله مع النصيحة يصبح نجما بارزا في المستقبل.وأردف:" أما الابن الثاني إبراهيم فقد لعب مع فريق الأهلي سنوات طويلة، وفي العام الماضي لعب مع فريق الكرامة السوري " نادينا الأم" مرحلة الإياب وبعد انتهت المرحلة التزام مع فريق السلط وكان هناك إصرار من النادي للتعاقد معه ولكن أنا رفضت منعا للإحراج".