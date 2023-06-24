خانكان: فريق السلط قادر على المنافسة

يحيى قطيشات

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أكد المدير الفني الجديد لفريق السلط لكرة القدم السوري عماد خانكان، سعيه للمساهمة في عودة الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية، في ظل حالة الإحباط التي يعيشها الفريق وجماهيره بسبب الظروف.وأشار المدرب السوري، بعد توقيعه عقدا لقيادة فريق الكرة خلفا للمدرب عدنان عوض، قدرة فريق السلط على تقديم المستويات الفنية المميزة خصوصا أنه يتسلح بمجموعة من اللاعبين الذين يملكون الخبرة والإمكانيات الفنية إضافة إلى وجود مجموعة من اللاعبين الشباب.وطالب خانكان خلال تصريح لـ"الغد"، لاعبي الفريق ببذل أقصى الجهد خلال المرحلة المقبلة من أجل الوصول لأفضل درجات التحضير الفني والبدني قبل انطلاق دوري المحترفين مطلع شهر آب (أغسطس) المقبل، مشيرا إلى أنه يعمل دائما على زرع روح المنافسة عند اللاعبين، والبحث عن المراكز المتقدمة في ظل تقارب المستوى الفني للفرق.وأكد خانكان، الإبقاء على الجهاز الفني المعاون السابق الذي يضم كلا من: خالد سعد وأنيس شفيق.ويتمتع خانكان بخبرة تدريبية جيدة في الملاعب المحلية، حيث سبق له وأن أشرف على تدريب فرق الوحدات، ذات راس، الرمثا، الأهلي، الجزيرة والبقعة، إلى جانب أكثر من فريق سوري.ويبدأ خانكان اليوم مهمته مع الفريق رسميا استعدادا لمواجهة فريق الأهلي عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من درع الاتحاد، فيما حضر خانكان التدريب الذي خاضه الفريق أول من أمس ،بقيادة المدرب العام خالد سعد الذي أشرف فنيا على مباراة الفريق مع نظيره فريق شباب الأردن أمس ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدرع.ولم يقدم فريق السلط الأداء الفني المطلوب مع عدنان عوض، حيث تعرض خلال بطولة الدرع لنتائج مخيبة للآمال، فخسر في 5 لقاءات مقابل تعادله في لقاء وحيد مع فريق الحسين إربد في مستهل مشوارهما بالدرع، وتذيل فريق السلط جدول ترتيب بطولة الدرع بعد مرور6 جولات وبرصيده نقطة واحدة، ولم ينجح في تسجيل أي هدف خلال المباريات الخمسة الأولى، قبل أن ينجح المهاجم عدي القرا في تسجيل الهدف الوحيد للفريق حتى الآن في شباك حارس مرمى مغير السرحان الأسبوع الماضي، ويعد الفريق من أضعف الفرق دفاعيا، حيث استقبلت شباكه 9 أهداف.من جانبه، قال رئيس نادي السلط خالد عربيات: "إن الإدارة ستعمل على توفير متطلبات الجهاز الفني كافة، خصوصا في موضوع المحترفين وفق إمكانيات النادي المالية، وأضاف في حديث لـ"الغد"، أن السيرة التدريبية للمدير الفني السوري عماد خانكان ساهمت في التعاقد معه أملا في عودة فريق السلط لمكانه الطبيعي في المنافسات المحلية.وقال عربيات: "إن الإدارة ومنذ صعود الفريق لدوري المحترفين عملت على توفير وسائل النجاح من خلال التعاقد مع مديرين فنيين على مستوى مميز، واستقطاب لاعبين ومحترفين مميزين.