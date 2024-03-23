ختام أنيق لبطولة المدارس الخاصة للجمباز الفني

خالد تيسير العميري

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عمان – اختتمت فعاليات بطولة المدارس الخاصة للذكور والإناث في رياضة الجمباز الفني، والتي نظمتها مدرسة الأهلية والمطران مؤخرا في صالة الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة قياسية لنحو 188 طالبا وطالبة يمثلون 13 مدرسة خاصة.وشاركت في البطولة؛ مدارس الأهلية والمطران، الأكاديمية الدولية-عمان، الأرثوذكسية، أكاديمية عمان، الكندية، المعمدانية، المشرق، عمان الوطنية، راهبات الوردية-مرج الحمام، العصرية، المونتسوري، الكلية العلمية الإسلامية، وكامبردج.وتضمنت فعاليات البطولة تأدية المشاركين جملة من الحركات الفنية الأرضية وعلى "حصان القفز"، وسط حضور غفير من أهالي الطلاب المشاركين - الذين أضفى حضورهم رونقا تنافسيا خاصا للبطولة - فيما حرص المنظمون على تقليد المشاركين كافة، الميداليات الملونة من دون تحديد مراكز، وذلك مراعاة لمعنويات الطلاب المشاركين بهذه الفئة العمرية الصغيرة.وقالت مديرة المرحلة الأساسية ومديرة مركز الكاشف للتعليم الدامج في الأهلية والمطران، رنا شعبان في تصريحات لـ"الغد": "وضعت إدارة المدرسة خطة لتنظيم الأنشطة الرياضية للعام الحالي بالتعاون مع نخبة من المدارس، سعيا إلى تفعيل أنشطة الفئة الأقل مشاركة في البطولات وهي فئة المرحلة الإبتدائية".وأضافت: "حرصنا على إشراك فئة الطلاب، لتشجيعم على الاستمرار في ممارسة اللعبة وإيجاد شغفهم فيها، وذلك في ظل ضعف قاعدة الجمباز على مستوى الذكور، نتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المدارس الخاصة والحكومية أيضا، لخلق بيئة تنافسية محفزة لأبنائنا الطلبة".ولم تخف شعبان تطلعات المدرسة في المستقبل القريب، إلى تنظيم بطولة دولية للمدارس تستقطب فرقا من خارج المملكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.