ختام بطولة المصارعة الآسيوية للشباب والناشئين

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اسدل الستار اليوم على منافسات بطولة المصارعة الاسيوية للشباب والناشئين والتي استضافها الاردن على مدار اسبوع، حيث اقيمت على صالة الاميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.واختتمت البطولة بعد ان حققت نجاحا كبيرا على مستوى النتائج والتنظيم، حيث اشاد الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي بالمستوى المتقدم للاردن في تنظيم الاحداث الاسيوية، مما يجعله مؤهلا لاستضافة اكبر البطولات العالمية بوجود الخبرة الكبيرة لدى الاتحاد الاردني للمصارعة الى جانب الكوادر المؤهلة في التنظيم، حيث قدم الاردن على مدار الاسبوع الماضي استضافة اسيوية لاهم بطولة مصارعة في المنطقة وكانت على مستوى عالي .وتعد هذه المرة الأولى التي يستضيف الاردن فيها بطولة مصارعة بهذا الحجم، حيث تعد الأكبر بتاريخها على مستوى البطولات القاريّة، وبمشاركة لاعبين من 20 دولة آسيوية ووصل عدد المشاركين إلى 900، بما في ذلك 590 لاعباً ولاعبة من 20 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 60 حكماً من كلا الجنسين، ونحو 120 مدرباً وإدارياً و150 متطوعاً من عدة جهات محلية، و40 لاعباً ولاعبة أردنيين.