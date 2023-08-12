الأحد 13 آب 2023
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خزنة.. طموحات كبيرة وشغف متواصل للارتقاء برسالة التحكيم

كرة سلة
كرة سلة
لم تخف الحكمة الأردنية إلهام خزنة، تطلعاتها وشغفها في الحصول على فرصة قريبة بإدارة عدد من المباريات في التصفيات الآسيوية وبطولة كأس العالم لكرة السلة، انسجاما مع حرصها المتواصل على تطوير مهاراتها البدنية والذهنية، ومواكبة التعديلات المستمرة التي يجريها الاتحاد الدولي "فيبا" على قوانين اللعبة. اضافة اعلان
إلهام خزنة (33 عاما)، تحمل درجة الماجستير في التربية الرياضية، واقتحمت مجال التحكيم في العام 2009 بعدما جاءت بداياتها كلاعبة كرة سلة، وهو ما دفعها للمشاركة في دورة تحكيم أقامها اتحاد كرة السلة آنذاك، لتتدرج بعد ذلك في التحكيم من الفئات العمرية إلى دوري الدرجات الثالثة والثانية والأولى، وصولا لـ "الشارة الدولية".
وتقول خزنة في بداية حديثها الخاص لـ"الغد": "شاركت في إدارة العديد من البطولات الآسيوية والعربية والمحلية، وآخرها كان دخولي تاريخ بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية الودية، والتي حظيت بحضور ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وكانت هذه البطولات من أكبر الإنجازات التي حققتها على الصعيد الشخصي خلال العام الحالي"، لافتة أن زيادة قاعدة التحكيم النسوي في الأردن من شأنها المساهمة في بناء جيل جديد من الحكام، مع حرص الاتحاد على إطلاق مشروعه الريادي "مدرسة التحكيم" في محافظتي العاصمة وإربد.
وأضافت: "نأمل رفع قاعدة التحكيم النسوية وأن تساهم مدرسة التحكيم في ظهور عدد من الحكمات، لإكمال رسالة التحكيم وإيصالها للأجيال المقبلة وضمان استمراريتها"، مؤكدة أن مهنة الحكم لا تختلف باختلاف الجنس مع حرص الطرفين على تطبيق القانون، بقولها: "تمتلك الأنثى الكفاءة والقدرة على المساهمة في الارتقاء بالمجال التحكيمي والاعتراف بها، حال تقديم الدعم المطلق لشغفها". 
وتتواجد خزنة في العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في إدارة نهائيات المستويين الأول والثاني من بطولة كأس آسيا للسيدات، والتي تستمر حتى 19 من الشهر الحالي، حيث تقول في هذا الصدد: "أنا فخورة بثقة الاتحاد الدولي في إدارة أقوى البطولات القارية على مستوى السيدات، سأبذل قصارى جهدي لتطبيق القانون وضمان عدالة المباريات، وتعزيز كفاءة الحكام الأردنيين للتواجد في هذه المحافل".
وترى خزنة – التي أدارت أول مباراة لها في دوري أندية الدرجة الممتازة للرجال وجمعت بين كفريوبا والأرثوذكسي العام 2020 – أن مواكبة تعديلات وتفسيرات القانون تعد من الأمور المهمة للحكم للارتقاء بمستواه، مشيرة إلى متابعتها الحثيثة لقانون كرة السلة وتعديلاته ومناقشته مع زملائها، نظريا وعمليا. 
ويعتبر "الوقت" من أبرز التحديات التي واجهتها الحكمة الأردنية إلهام خزنة، لكونها ترأس شعبة النشاط الرياضي في جامعة الزيتونة وتتولى تدريب فرق كرة السلة بالجامعة، كما أنها تحاضر بمادة الرياضة والصحة، إلى جانب عملها حكمة، ما يفرض عليها الموازنة بينها، في مهنة تتطلب جاهزية بدنية وذهنية عالية". 
واستطردت: "هذه الأمور تتطلب بذل جهد مضاعف، وربما يكون التحدي المادي صعبا في بداياتي أيضا"، مثمنة دعم جامعة الزيتونة برئاستها وعمادتها في احتضانها ودعمها لتمثيل الأردن بالمحافل القارية والعربية.
وأعربت خزنة عن شكرها وتقديرها للدعم الدافئ الذي تجده من أهلها باستمرار لتذليل الصعوبات أمامها، وثقة اتحاد كرة السلة بموهبتها وكفاءتها، وكل الداعمين، متمنية على المعنيين مضاعفة دعم الحكم الأردني للنهوض في مستواه، خصوصا وأنه يشكل أحد الأجزاء الرئيسية في جسم لعبة كرة السلة.
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