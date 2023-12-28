خسارة جديدة للمنتخب الوطني أمام لبنان تثير القلق

مهند جويلس

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تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم لخسارة جديدة جاءت أمام مستضيفه المنتخب اللبناني بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت أمس على ملعب طرابلس البلدي، تحضيرا لنهائيات كأس آسيا، التي تقام خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر.وجرت المباراة أمام أبواب مغلقة بوجه الجماهير ووسائل الإعلام، وذلك بحسب طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني ونظيره اللبناني، بهدف عدم كشف أوراقهما وخطط لعبهما قبل خوض البطولة القارية.ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة بتشكيلة أساسية مكونة من عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، براء مرعي، أنس بني ياسين، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، نزار الرشدان، فادي عوض، محمد أبو زريق “شرارة”، محمود مرضي وحمزة الدردور.وأشرك المدير الفني للمنتخب اللبناني ميودراغ رادولوفيتش، بصفة أساسية كلا من مهدي خليل، قاسم الزين، نور منصور، ماهر صبرا، حسين زين، وليد شور، يحيى الهندي، محمد حيدر، نصار نصار، حسن معتوق وهلال الحلوة.وتقدم المنتخب الوطني بالنتيجة بعد مرور 3 دقائق عبر المهاجم حمزة الدردور، قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق اللاعب محمد حيدر عند الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.وفي الشوط الثاني أشرك عموتة عددا من اللاعبين بغية منح الفرصة لأكبر عدد منهم لتجربتهم، قبل أن يخطف المنتخب اللبناني الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عبر اللاعب نور منصور، لتنتهي المباراة بخسارة جديدة.وتعد خسارة لبنان الخامسة للمنتخب بعهد المدرب المغربي الحسين عموتة، مقابل تعادلين، فيما لم يعرف المنتخب طعم الفوز خلال 7 مباريات منذ تسلمه المهمة منتصف العام الحالي.وغاب عن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره اللبناني 5 لاعبين من القائمة الأولية، حيث ينتظر أن يلتحق الأيام القليلة المقبلة كل من الحارس يزيد أبو ليلى، يزن العرب وموسى التعمري، فيما بقي اللاعبان نور الدين الروابدة وعلي علوان في عمان، من أجل الخضوع لتدريبات بدنية خاصة.وسيعود وفد المنتخب اليوم إلى العاصمة عمان، من أجل استكمال تدريباته قبيل إعلان عموتة القائمة النهائية للمنتخب، والتي ستغادر إلى قطر الأسبوع المقبل، من أجل خوض مباراتين وديتين أمام قطر في 5 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، واليابان في التاسع من الشهر ذاته.ومن المنتظر إبعاد 4 لاعبين من القائمة الحالية، والتي تضم 30 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، عبد الله الزعبي، أحمد جعيدي، فراس شلباية، إحسان حداد، أنس بني ياسين، عبد الله نصيب “ديارا”، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، فادي عوض، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق “شرارة”، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، رزق بني هاني، حمزة الدردور ويزن النعيمات.ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في النهائيات الآسيوية بملاقاة منتخب ماليزيا في 15 من الشهر المقبل، قبل أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية في 20 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته بلقاء المنتخب البحريني بعدها بخمسة أيام.