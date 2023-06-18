الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

خسارتان لمنتخبي الناشئين والناشئات أمام مصر والجزائر بـ"السلة العربية"

لاعب المنتخب الوطني للناشئين غازي عليان يحاول المرور أمام متابعة من المصري يوسف الحلواني - تصوير: (أمجد الطويل)
لاعب المنتخب الوطني للناشئين غازي عليان يحاول المرور أمام متابعة من المصري يوسف الحلواني - تصوير: (أمجد الطويل)
 استهل المنتخب الوطني للناشئين مشواره بالخسارة أمام نظيره المصري بنتيجة 108-45 (النصف الأول 23-45)، فيما خسر المنتخب الوطني للناشئات أمام نظيره الجزائري بنتيجة 65-78 (النصف الأول 32-38)، في لقاءين أقيما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الدور التمهيدي من البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة.اضافة اعلان
وكان المنتخب التونسي قد افتتح مشواره في النسخة الـ20 من بطولة الناشئين بالفوز على شقيقه الجزائري بنتيجة (72-67)، مع تألق اللاعب أحمد بدوي من جانب تونس بتسجيله 26 نقطة و10 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 29.
وتستأنف مباريات البطولة اليوم بإقامة ثلاث مباريات في صالة الأمير حمزة، حيث يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره المصري عند الساعة 3 عصرا على مستوى الناشئات، فيما تلعب مصر والجزائر الساعة 5 مساء ببطولة الناشئين، وتتبعها مباراة المنتخب الوطني للناشئين مع نظيره التونسي عند الساعة السابعة مساء.
وعلى مستوى الناشئات، اعتمد مدرب المنتخب الوطني الإسباني الفاريز على الخماسي الأساسي، آية سمار وروزين شامية وزينة القراعين ونتالي الربضي وحور القراعين، ليتأخر في نتيجة النصف الأول (38-32) بعدما خسر المنتخب الوطني الفترة الأولى (23-15).
وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الثالثة، التي حسمها المنتخب الوطني (21-17)، ليقلص الفارق إلى نقطتين في النتيجة الإجمالية (53-55)، قبل أن تساهم خبرات الجزائريات في حسم المباراة لصالحهن (78-65) بعد تفوقهن في نتيجة الفترة الرابعة (23-12).
وبرزت حور قراعين في اللقاء من جانب لاعبات المنتخب الوطني محققة “الدبل دبل” بتسجيلها 22 نقطة مع 13 متابعة و5 تمريرات حاسمة وبلوك شوت بفاعلية 26.
ولدى الناشئين، بدأ المدرب الصربي ماركو فيليبوفيتش اللقاء من جانب المنتخب الوطني معتمداً على الخماسي الأساسي، عمر حجازي وسند غزال وعبدالمجيد شديفات وحمزة شعبان ومحمد آدم، ومع تبادل عملية التسجيل وتقارب المستوى تأخر المنتخب الوطني في نتيجة الفترة الأولى (12-17)، قبل أن يكشر “الفراعنة” عن أنيابهم ويتقدمون في النصف الأول (45-23).
وعززت مصر تقدمها في النتيجة الإجمالية (75-34) بعدما حسمت الفترة الثالثة (30-11)، ثم واصلت تفوقها لتحسم النتيجة النهائية للمباراة (108-45).
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