الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خطاب والحجاج يرفعان العلم الأردني في "الألعاب البارالمبية"

خطاب والحجاج يرفعان العلم الأردني في "الألعاب البارالمبية"
خطاب والحجاج يرفعان العلم الأردني في "الألعاب البارالمبية"
 اختارت اللجنة البارالمبية الأردنية، اللاعب عبد الكريم خطاب واللاعبة ثروت الحجاج لرفع العلم الأردني في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي تقام في مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 22 وحتى 28 الشهر الحالي.اضافة اعلان
كما سيشارك اللاعب جميل الشبلي في حمل الشعلة الآسيوية البارالمبية، واجتمعت اللجنة البارالمبية الأردنية أول من أمس الاثنين مع أعضاء البعثة المشاركة في الألعاب الآسيوية بحضور الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية والسيد سليمان الروسان نائب الرئيس والسيد عامر الشعار الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية والسيد إبراهيم الحليق رئيس البعثة الأردنية.
وتخلل الاجتماع الذي حضره لاعبو ولاعبات البعثة وأجهزتهم الفنية شرح التعليمات المتعلقة بالمشاركة والسفر ومواعيد الاستقبال والافتتاح ورفع العلم وحفل الختام.
ومن المقرر أن تغادر البعثة يوم السبت المقبل للمشاركة في هذه الألعاب بـ 4 رياضات هي كرة الهدف ورفع الأثقال وكرة الطاولة وألعاب القوى.
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