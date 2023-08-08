خطة أمنية شاملة لبطولة العالم للمصارعة

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تواصل اللجنة الأمنية لبطولة العالم للمصارعة تحت سن 20، عملها المتواصل للوقوف على الترتيبات والتحضيرات الأمنية النهائية جميعها، قبل بدء البطولة التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 20 من الشهر الحالي، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.وقال العقيد فادي ابو خيط قائد وحدة أمن الملاعب ضابط ارتباط وتنسيق مديرية الأمن العام في اللجنة التنفيذية للبطولة: "إن اللجنة الأمنية تقوم بالاجتماعات المتواصلة والتي تسهم في رفع مستوى التنسيق بين المعنيين في تنظيم البطولة وتأكيد جاهزيتهم لإدارتها".وفي تصريحات إعلامية حول الخطة الأمنية للبطولة، قدم أبو خيط إيجازا نهائيا للخطة الأمنية التي ستنفذ خلال استضافة البطولة والتحضيرات لضمان أمن وسلامة الفرق والوفود المشاركة وأماكن إقامتهم والحماية الأمنية في صالة الأميرة سمية مقر إقامة المنافسات، وتأمين سلامة وأمن الجماهير وتسهيل حركتهم خلال فترة الاستضافة حيث قال: "لاحقا لاجتماع اللجنه العليا برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، تمت العديد من الإجراءات من قبل مديرية الأمن العام حيث عقد على المستوى الإستراتيجي لمديرية الأمن العام اجتماع لمدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، مع جميع القادة والمديرين سواء العملياتية أو اللوجستية لغايات التوجيه بخصوص تقديم أشكال الدعم اللوجستي والعملياتي لاتحاد المصارعة.أما على المستوى الاستراتيجي العملياتي، فقد اجتمع المساعد للعمليات والتدريب بحضور المساعد للإدارة مع القادة والمديرين وبحضور رئيس وأعضاء اتحاد المصارعة، لغايات مناقشة متطلبات الاتحاد اللوجستية وشرح الإجراءات التنظيمية لغايات توضيع الخطة الأمنية للبطولة.وأضاف العقيد أبو خيط: "على المستوى العملياتي/ التكتيكي تم إجراء كشف لموقع صالة البطولة وصالات التدريب وتمت دراسة المتطلبات الأمنية اللازمة للمواقع، إلى جانب التنسيق الكامل مع إدارة السير والنجدة لغايات وضع الخطة المرورية اللازمة لنقل الوفود من الفنادق إلى موقع الصالة وبالعكس.وقامت اللجنة الأمنية، بعقد اجتماع في مطار الملكة علياء الدولي، لغايات تنفيذ خطة التسهيل على القادمين ومغادرتهم من قبل إداره الإقامة والحدود والأجهزة المعنية في المطار، كما تم وضع خطة لغايات ترفيق جميع القادمين من المطار إلى الفنادق بسيارات النجدة والعكس أثناء مغادرتهم.وأضاف ابو خيط :"أخذنا بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة مع هيئة تنشيط السياحة والاتحاد لغايات تأمين الجميع في الرحلات السياحية، حيث سيتم عمل رحلتين سياحيتين لجبل نيبو والمغطس، ورحلة يومية لجبل القلعه والبوليفارد".وسيتم تأمين مكتب سياحي لمن يرغب بزيارة البترا وغيرها.وأكد أبو خيط، الدعم اللامحدود الذي قدمته مديرية الأمن العام للبطولة، حيث تم تقديم 9 حافلات بسعة 50 راكبا، إلى جانب 13 حافلة بسعة 22 راكبا و7 سيارات لكبار الشخصيات و8 سيارات عادية و3 باصات بسعة 7 ركاب لكبار الشخصيات وحافلتين بسعة 5 ركاب لكبار الشخصيات وشاحنة "ترك" عدد 2 .