خطة "شبابية" بالوحدات.. عملية جراحية لرند حيمور.. نصري المرشح الأقوى لرئاسة دي لاسال

مصطفى بالو

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عمان - نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، لنستعرض مجموعة من الأخبار التي تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية، وتقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.النصر يتدرب ويترقب المنافساتأكد المدير الفني لفريق النصر للسيدات علي منكو، أن الفريق يتدرب لجميع الفئات بمعدل وجبة أسبوعيا، مشيرا أنه يحاول من هذه التدريبات إبقاء اللاعبات في "الفورمة"، منوها إلى أنه يدرس حاجيات كل فريق على المستوى الفردي والجماعي، ويوزع خطة العمل لمعالجة نقاط الضعف قبل انطلاق المنافسات الرسمية.وبين منكو أن انطلاق مسابقات الموسم منتصف العام المقبل أجبره على هذه الخطة التدريبية، مشددا على أن عدد الوجبات التدريبية الأسبوعية سيرتفع تدريجيا، كلما اقترب انطلاق قطار المنافسات المحلية.وثمن منكو دعم مجلس إدارة النصر برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد يونس العبداللات، لتوفير كافة أشكال الدعم للفرق النسوية لكرة الطائرة، موجها طموحاته نحو جميع أللقاب ولجميع الفئات للموسم المقبل.استعدادات رجال وسيدات "الشاطئية"يواصل منتخب الرجال والسيدات للكرة الشاطئية التدريبات، استعدادا لخوض غمار منافسات البطولة العربية للكرة الشاطئية التي تقام في قطر في كانون الثاني (يناير) المقبل، بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، ومساعده المدرب الوطني اسماعيل توفيق، على ملاعب الأميرة آية الشاطئية، وفق طموح المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة العربية.ويذكر أن منتخب الرجال يضم اللاعبين خالد أبومشرف، ياسر عثمان (شباب الحسين)، وأحمد العواملة وراشد العلوان (عيرا)، فيما يضم منتخب السيدات كل من فرح العطعوط، رهف حيمور ورغد حيمور (النصر)، ونانسي عياش (دي لاسال).رند حيمور تخضع لعملية جراحيةتخضع لاعبة النصر رند حيمور إلى عملية جراحية في الكتف، وفقا لما كشفته الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبة، بعد تواصل معاناتها من ألم الإصابة التي تعرضت له خلال الفترة الماضية.وأكد المدرب منكو، أن اللاعبة تنتظر رد اللجنة الأولمبية، بعد رفع التقارير الطبية التي تؤكد حاجتها لإجراء العملية، حيث تعتبر من اللاعبات المميزات في الطائرة النسوية، وهي شقيقة لاعبتي النصر والمنتخب الوطني رهف ورغد حيمور.الوحدات يهتم بالشبابفهمت "الغد" أن الوحدات سيكثف اهتمامه باللاعبين شباب، معتبرا إياهم الوقود الحقيقي لعودة ألق الطائرة الوحداتية، واستمراريتها نحو المنافسة وخطف الألقاب المحلية.وكشف أحد مدربي الطائرة المعروفين -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه سيكون هناك استثمار بالمواهب التي تفرزها فرق الفئات العمرية، لا سيما الشباب الذي يقدم مستويات طيبة في دوري فئته حاليا، ويتصدر مجموعته ويعتبر أحد المرشحين حاليا على اللقب إلى جانب شباب الحسين محتكر ألقاب الفئات العمرية منذ سنوات.وأوضح المدرب أن الوحدات عانى في الفترة الماضية جراء استقطاب "الوجبات الجاهزة" والتعاقد مع لاعبين محليين ومحترفين، لم يقدموا الكثير للطائرة الوحداتية التي ابتعدت عن طريق الألقاب المحلية في الموسم الماضي.ومن المنتظر أن يقدم المدرب كتابا إلى إدارة نادي الوحدات من خلال مدير النشاط رئيس النادي بشار حوامدة، يطلب فيه بدء تدريب عدد من المواهب الشابة مبكرا، والتي لمعت خلال مشاركتها الفريق الأول في الموسم الماضي.ويتألق حاليا ضمن صفوف فريق الشباب، كل من كرم معالي، عبدالعظيم دغمش، مجاهد مبارك، محمد مبارك، وعدد من الوجوه الواعدة المتواجدة ضمن صفوف الفريق الأول، حيث يهدف المدرب إلى استثمار الفترة الطويلة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، لتجميع اللاعبين لفترة زمنية طويلة، لتأهيلهم للمشاركة في الفريق الأول إلى جانب أسماء الخبرة من ابناء النادي المعروفين.اتضاح معالم المتأهلين في "الشباب"اتضحت معالم الفرق الأربعة المتاهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة الشباب للكرة الطائرة المقامة حاليا، على ضوء نتائج المباريات التي جرت في صالة قصر الرياضة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، رغم عدم انتهاء مباريات الدوري الأول، والتي من شأنها أن تحدد بشكل نهائي ترتيب الفرق في كل مجموعة، وتحدد هوية المتاهلين رسميا خلال الأيام المقبلة. وبات الأقرب للتأهل إلى تصف النهائي فرق شباب الحسين، العودة، الوحدات والبقعة.وشهدت المباريات، فوز شباب الحسين على الطوال بنتيجة 3-0 بواقع 25-15 و25-17 و25-10، وعيرا على التعاون 25-7 و25-7 و25-22، ودير علا على المحطة 3-1 بواقع 25-17 و18-25 و25-18 و25-22، والوحدات على البقعة بنتيجة 3-0، بواقع 25-15 و25-22 و25-18.ووفقا لهذه النتائج، واصل شباب الحسين صدارته للمجموعة الأولى، ويطارده العودة، فيما فض الوحدات شراكته مع البقعة في المجوعة الثانية وسط سباق محتدم في الجولات المقبلة.يذكر أن تعليمات البطولة تفضي بتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويتأهل الفائزان إلى المشهد النهائي من البطولة، فيما يلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.دوري الشباب يرفد المنتخب الوطنيوكشفت مباريات دوري الشباب، عن ظهور خامات ومواحب جديدة في مختلف مراكز اللعب، سارع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة الوسلاتي، ومدرب منتخب الشباب بتسميتها للالتحاق بتدريبات منتخب الشباب الذي يستعد لخوض غمار بطولة غرب آسيا للفئة ذاتها، والتي يستضيفها اتحاد الكرة الطائرة المحلي في العام المقبل.وبحسب المعلومات الواردة لـ"الغد"، فإن الخامات الجديدة التي تم اكتشافها خلال مباريات دوري الشباب الحالي، تبشر بمستقبل واعد لأنديتها والمنتخبات الوطنية، وتفرض على الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، والأندية الحاضنة لهذه المواهب، توفير أكبر عدد من المباريات التنافسية، لضمان تطورها في مختلف مراكز اللعب، بشكل مواز مع تدريبات منتخبات الفئات العمرية.الدعجة يثمن خطوات التطويرثمن مدرب منتخب الشباب فايز الدعجة، خطوات اتحاد الكرة الطائرة الرامية إلى التطوير، ومواكبة التطورات واللحاق بركب كرة الطائرة الحديثة، مؤكدأ أن هذه المساعي واضحة للعيان من خلال زج جميع أركان اللعبة فنيا وإداريا وتحكيميا في دورات متقدمة، والعمل على نقل الخبرات إلى الطائرة المحلية لتحقيق الفائدة الفنية والتطوير المطللوب.وعن الاستفادة الفنية التي عاد بها من خلال مشاركته وزميله يعقوب القهوجي في دورة الإحصاء والمعلومات (VIS) التي أقامها الاتحاد العربي بالبحرين مؤخرا، قال الدعجة: "الفائدة الفنية كبيرة، وهي من متطلبات الكرة الطائرة الحديثة حاليا، ونستطيع تنفيذ بنودها في التدريبات والمباريات الرسمية، وتعطينا صورة تكتيكية وتحليلية واضحة عن المستوى العام فرديا وجماعيا، إضافة إلى أننا نستفيد منها أيضا في تحليل المنافسين، وتحديد نقاط القوة والضعف والانطلاق منها في تحديد طريقة اللعب والأسلوب والتكتيكي في الهجوم والدفاع ومحاصرة أبرز لاعبي المنافسين".وتابع: "سنعمل بالتنسيق مع اللجنة الفنية باتحاد الكرة الطائرة، على تحليل مباريات الدوري المحلي، ومباريات المنتخبات لمختلف الفئات، وسنقدم بياناتنا التحليلية لصالح المدربين، بهدف تأسيس نظام تحليلي حديث يعمم على الأندية والمنتخبات، وكذلك سنقدم ما عدنا به من دورة البحرين، إلى زملائنا المدربين من خلال الدورة التحليلية المحلية المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، لضمان شمول الفكرة وتعزيز أهمية محلل الأداء ضمن الجهاز الفني لكل فريق أو منتخب وطني، بما يصب في مصلحة الطائرة الأردنية لتحقيق التطور المنشود".نصري مرشح لرئاسة دي لاسالبات سنان نصري أقوى المرشحين لرئاسة نادي دي لاسال للدورة الانتخابية المقبلة.وحسب المعلومات الواردة إلى "الغد"، هناك اتفاق إلى حد كبير على سنان لتولي رئاسة النادي، تبعا لما يحظى به من احترام وقبول لدى غالبية أعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم 120 عضوا، تقديرا للخدمات التي قدمها للنادي.ودعت هذه الغالبية المرشح الثاني د. ليث مبيضين إلى التنازل عن الترشح للرئاسة، والانخراط ضمن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، في الانتخابات التي ستجري في مطلع الشهر المقبل، بعد أن تم تأجيلها لمدة 14 يوما لعدم اكتمال النصاب القانوني قبل يومين.ويذكر أن نادي دي لاسال يعتبر من أكثر الأندية النسوية الحاصلة على الألقاب المحلية، ويرفد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر، وهو حامل لقب الدوري المحلي لعدة سنوات متتالية، ويستعد حاليا لتمثيل الطائرة الأردنية في دورة الألعاب العربية النسوية التي ستقام في الإمارات خلال شباط (فبراير) المقبل.