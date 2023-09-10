الإثنين 11 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

خطوة تفصل "الأولمبي" عن بلوغ النهائيات الآسيوية للمرة السادسة بتاريخه

لاعب المنتخب الأولمبي وسيم ريالات قبل تسجيله الهدف الوحيد بمرمى عمان - (من المصدر)
لاعب المنتخب الأولمبي وسيم ريالات قبل تسجيله الهدف الوحيد بمرمى عمان - (من المصدر)
 بات المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائيات كأس آسيا للمرة السادسة في تاريخه، بعد انفراده بصدارة مجموعته، من خلال الفوز المهم الذي حققه، أول من أمس، على منتخب سلطنة عمان بهدف دون مقابل.اضافة اعلان
ويحتاج المنتخب الأولمبي إلى نقطة واحدة من مواجهته الأخيرة أمام سورية غدا، لحساب المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة للنهائيات التي ستقام خلال شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل في قطر، من أجل ضمان الصدارة والتأهل دون الدخول في حسابات معقدة حال الخسارة.
وسجل اللاعب البديل وسيم ريالات، هدف الفوز الثمين أمام عمان، وفي الدقائق الأخيرة من زمن الوقت الأصلي، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الضيوف، وأعلنت عن اقتراب أبناء المدرب عبد الله أبو زمع من تحقيق هدفه.
ولم يسبق للمنتخب الوطني أن غاب عن البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولى في العام 2014، إلى جانب منتخبات أوزبكستان، أستراليا، اليابان، السعودية والعراق، والتي لم تغب هي الأخرى عن البطولة، علما أن أفضل إنجاز له كان في النسخة الأولى، عندما حل في المركز الثالث.
وتطمح الجماهير الأردنية لاستمرار المستويات الطيبة المقدمة من المنتخب في الفترات المقبلة، وتحديدا في لقاء غد أمام سورية، مع انتظار الفرحة الكبرى المتمثلة بخطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وقدم المنتخب أداء جيدا أمام المنتخب العماني، إذ استعصت عليه زيارة الشباك حتى وقت متأخر، رغم الأفضلية والسيطرة المطلقة على الكرة منذ بداية المباراة، وحاول اللاعبون من شتى الجهات هز شباك المنافس دون أن ينجحوا في ذلك، عبر كل من مهند أبو طه، أمين الشناينة، رزق بني هاني وسيف الدين درويش، إلا أن رصاصة الرحمة أطلقها ريالات، ليتنفس المنتخب من بعده الصعداء ويقترب من الوصول لمبتغاه.
ويحسب لحارس المرمى أحمد جعيدي حفاظه على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي، مع مساندة مستمرة له من قبل دفاع المنتخب الذي أبدى حضورا مميزا خلال 180 دقيقة، فيما نجح "البرنس" أبو زمع في إدارة المباراة الصعبة أمام المنتخب العماني، وخرج بالمطلوب في نهاية المطاف.
وانفرد المنتخب الوطني بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما حل المنتخب العماني بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومتقدما بفارق المواجهات المباشرة على المنتخب السوري الذي يحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي ذاته، فيما يحتل منتخب بروناي دار السلام المركز الرابع والأخير من دون نقاط.
وسيضمن المنتخب الوطني التأهل بشكل مباشر إلى النهائيات الآسيوية، في حال تعادله أو فوزه في لقاء غد، بوصوله للنقطة السابعة أو التاسعة، وفي حال تعثر بالخسارة أمام سورية، وفوز متوقع لمنتخب عمان على منتخب بروناي دار السلام، فإن منتخبات الأردن وسورية وعمان ستتعادل بالنقاط بوصلوها جميعها إلى 6 نقاط، ما يعني اللجوء لفارق المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتنافسة، وثم فارق الأهداف.
وبحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي، فإن نتائج المنتخبات المتساوية بالنقاط مع صاحب المركز الأخير يتم إلغاؤها، مع اللجوء للمواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، علما أن منتخب عمان فاز على سورية 2-0، وفاز المنتخب الوطني على عمان 1-0، ما يعني أن خسارة المنتخب الوطني بأي نتيجة، قد تمنح البطاقة الأولى لسورية أو عمان بحسب نتيجة المواجهة الحاسمة غدا.
ويتنافس لاحقا وصيف المجموعة مع بقية المجموعات الـ11 على 4 بطاقات لأصحاب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لإكمال عدد الواصلين للبطولة.
وزارة الأشغال العامة والإسكان - (أرشيفية)

ناد لموظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ5 ساعة

فريق المنطقة العسكرية الشرقية للجيوجيتسو - (من المصدر)

فريق الشرقية بطلا للبطولة العسكرية للجيوجيتسو منذ5 ساعة

صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب

حرثا وعمان في مواجهة قوية للظفر بـ"سوبر اليد" للسيدات منذ5 ساعة

لاعب القوقازي محمود خليف في مواجهة حارس الكتة في اللقاء السابق -(الغد)

"دوري اليد" يدخل مرحلة حاسمة باكتمال أضلاع المربع الذهبي منذ5 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حسن المصاروة إلى جانب المدير الفني لمنتخبات الكراتيه محمد إبراهيم بعد فوزه بالذهبية أمس -(من المصدر)

المصاروة يفوز بذهبية الجولة الأخيرة في دوري الكراتيه العالمي

منذ5 ساعة
لاعب المنتخب الوطني أمين أبو حواس - (من المصدر)

"السلة" يستهجن رفض ثلاثة لاعبين تمثيل المنتخب في “الألعاب الآسيوية”

منذ5 ساعة
اللاعب حمزة الدردور خلال حصة تدريبية للمنتخب الوطني في أذربيجان - (من المصدر)

طاقم حكام تركي يدير مواجهة المنتخب الوطني وأذربيجان

منذ5 ساعة
الأميرة زينة راشد خلال تتويجها اللاعبات الفائزات في البطولة الآسيوية- (من المصدر)

الأميرة زينة راشد تتوج الفائزات ببطولة آسيا لكرة الطاولة

منذ5 ساعة
فرحة لاعبات الاتحاد بالهدف المسجل في مرمى الأرثوذكسي أول من أمس - (من المصدر)

الاتحاد.. لقب قياسي مستحق في دوري المحترفات

منذ5 ساعة
جماهير الفيصلي خلال متابعتها لمباراة الوحدات في مباراة دوري المحترفين الأخيرة - (تصوير: أمجد الطويل)

الفيصلي يطلق حملة لتعريف الجماهير بالعقوبات الآسيوية

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قامت القيامة ولم تقعد في عمّان

ماهر أبو طير |اليوم

نعم.. إنها خيبة أمل

جهاد المنسي |اليوم

متلازمة الأدب والطب

د.عاصم منصور |اليوم

هل نحتاج اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي؟

أحمد عوض |اليوم

حيوية تبعث على الارتياح!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أندية المحترفين.. قول وفعل

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات | منذ5 ساعة
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات | منذ5 ساعة
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
 