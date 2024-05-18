 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خطوة تفصل شلباية عن بلوغ بطولة جنيف للتنس

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لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)

أصبح لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية على بعد خطوة واحدة من بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة جنيف السويسرية للتنس ذات الـ 250 نقطة، والتي تقام على الملاعب الترابية حتى 25 من الشهر الحالي.

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وتغلب شلباية أمس على نظيره السويسري داميان فينجر (المصنف 381 عالميا) بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4، ليضرب اللاعب البالغ من العمر 20 عاما موعدا اليوم مع الأميركي أليكساندر كوفاسيفيتش (المصنف 89 عالميا)، والذي نجح أمس في تخطي مواطنه ميتشيل كرويجر.


ويحتل شلباية حاليا المركز 244 عالميا بحسب التصنيف الدولي الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب، حيث تراجع بشكل ملحوظ في الفترات الماضية، بعد وصوله سابقا للمركز 181 عالميا بداية شهر شباط (فبراير) الماضي كأفضل تصنيف له.


ويشارك في بطولة جنيف عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، أبرزهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش (المصنف الأول عالميا)، النرويجي كاسبر رود (المصنف 7 عالميا)، الأميركي تايلور فريتز (المصنف 13 عالميا)، الأميركي بين شيلتون (المصنف 14 عالميا)، الأرجنتيني سيباستيان بايز (المصنف 19 عالميا)، الهولندي تالون جريكسبور (المصنف 26 عالميا)، المجري فابيان ماروزسان (المصنف 36 عالميا)، البريطاني جاك دريبر (المصنف 40 عالميا)، الأميركي كريستوفر يوبانكس (المصنف 43 عالميا)، التشيكي توماس ماتشاك (المصنف 45 عالميا)، والأمبريكي ماركوس جيرون (المصنف 49 عالميا)، إضافة إلى الإيطالي فلافيو كابولي (المصنف 57 عالميا)، الألماني يانيك هانفمان (المصنف 59 عالميا)، الكازخي ألكسندر شيفشينكو (المصنف 60 عالميا)، الإسباني روبيرتو كاربايس باينا (المصنف 62 عالميا)، الأميركي أليكس ميكلسن (المصنف 69 عالميا)، الفنلندي إميل روسوفووري (المصنف 71 عالميا)، الأرجنتيني فيديريكو كوريا (المصنف 74 عالميا)، البريطاني أندي موراي (المصنف 77 عالميا)، الألماني دانييل التماير (المصنف 78 عالميا)، الأسترالي رينكي هيجيكاتا (المصنف 79 عالميا)، الروسي أصلان كاراتسيف (المصنف 86 عالميا)، الهندي سوميت ناجال (المصنف 93 عالميا).


ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 651 ألفا و865 يورو، إذ يحصل الفائز بالبطولة على 250 نقطة، إضافة إلى مبلغ مادي قيمته 88 ألفا و125 دولار، فيما يظفر الوصيف بـ165 نقطة و51 ألفا و400 دولار، علما بأن اللاعب الذي يصل الجدول الرئيسي يحصل على 13 نقطة و6 آلاف دولار.


وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، آخرها تصفيات مدريد للأساتذة، كما شارك أيضا بكل من تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية، ومراكش المغربية.


 وحصل على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ 125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون.

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