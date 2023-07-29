خليلية أولا وأبو جابر ثانيا ومهيرات ثالثا في الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الدفع ‏‏الرباعي الثاني‏

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عمّان - توج السائق وسام خليلية وملاحه عطا الله الهودلي (جيب رانجلر) - (فلسطين) بلقب الجولة ‏‏الثانية من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي، والjd اقيمت الجمعة في متنزة غمدان – طريق ‏‏المطار، واحتل السائق وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر) المركز الثاني، ‏‏وأحرز السائق وليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس)، المركز الثالث.‏وكان قد سجل للمشاركة في السباق 35 سائقا من الأردن وفلسطين وتكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة لأفضل 15 نتيجة، وأقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن.‏كما أقيمت ضمن السباق الجولة الثانية من بطولة الأردن للمبتدئين – الهواة، وتابع السباق عشاق سباقات المغامرة ‏‏والتحدي من خلال المسار المتعدد التضاريس،المنافسة في جولات السباق لم تكن سهلة واشتدت بين السائقين وسام خليلية وملاحه ‏‏عطا الله الهودلي (جيب رانجلر) - (فلسطين)، ووسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور ‏‏رنر)، ووليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس)، وفرح إلياس وملاحه طارق ‏‏الخليلي (تويوتا هايلوكس)، وعبد الله حيمور وملاحه فارس نفش (نيسان باترول)، وراكان ‏‏الثوابي وملاحه صبحي التميمي (نيسان باترول)، و‎محمود البواقنة وملاحه أحمد أبو عبيد (جيب ‏‏رانجلر) - (فلسطين)، ومعن النهار وملاحه ضرغام رستم (رينج روفر كلاسيك)، ‏‎ ‎ونضال ‏‏فياض وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، وفراس الموسى وملاحه حسام الجوري ‏‏‏(تويوتا فور رنر)، وحمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، وسعد الهناندة ‏‏وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس)، عامر الشريف وملاحه عبد اللطيف الشريف ‏‏‏(ميتسوبيشي ال 200)، ومهند عبد الله وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند كلاسيك)، أحمد أبو ‏‏العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر هاس).‏‏ وفي نهاية المنافسة في الجولات استطاع السائق وسام خليلية وملاحه عطا الله الهودلي (جيب ‏‏رانجلر) - (فلسطين) الفوز بلقب السباق.‏المركز الأول: وسام خليلية وملاحه عطا الله الهودلي (جيب رانجلر) - (فلسطين)‏المركز الثاني : وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر).‏المركز الثالث: وليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس).‏المركز الأول: فرح إلياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس).‏المركز الثاني: حمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي).‏‏ المركز الثالث: سعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس).‏المركز الأول: عامر الشريف وملاحه عبد اللطيف الشريف (ميتسوبيشي ال 200).‏المركز الثاني : مهند عبد الله وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند كلاسيك).‏المركز الثالث: أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر هاس).‏‏- كأس السيدات: آمون الموسى وملاحتها يار حاكج (تويوتا تاكوما).‏