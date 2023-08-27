خيارات عموتة الأولية لـ"النشامى".. بين مؤيد ومعارض لها

مهند جويلس

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تباينت وجهات النظر والآراء بعد اختيار التشكيلة الأولية للمنتخب الوطني لكرة القدم، تحت قيادة المدرب المغربي حسين عموتة، والذي أعلن عن أول قائمة له منذ تسلمه منتخب "النشامى"، خلفا للمدرب العراقي عدنان حمد.ويستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهتين وديتين أمام النرويج يوم 7 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل في أوسلو، ثم مواجهة منتخب أذربيجان في باكو يوم 12 من الشهر ذاته، على أن تنطلق تدريبات "النشامى" اليوم، ضمن تحضيراته لخوض نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.وضمت القائمة الأولية 31 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، مالك شلبية، محمد العمواسي، عبد الله الزعبي، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، يوسف أبو الجزر، مصطفى عيد، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، مهند خير الله، سليم عبيد، حجازي ماهر، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، محمد أبو رزق "بوغبا"، محمود مرضي، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، حمزة الدردور، علي علوان ويزن النعيمات، بانتظار تقلصيها قبل السفر الأسبوع المقبل.واستغرب عدد من المتابعين غياب أسماء أبدت حضورا طيبا في الجولات الماضية، إلا أنها لا تنتمي لفرق جماهيرية بحسب وصفهم، ومنهم حارس الأهلي ربيع عز الدين الذي أخطأ في مباراة سحاب، لكن فريقه خرج متعادلا في نهاية المطاف، فيما كان خطأ الحارس محمد العمواسي أكبر في "الكلاسيكو" من دون أن يؤثر على حضوره بالقائمة الأولية شيء، إضافة لمدافع الحسين سعد الروسان الذي يلعب باستمرار مع فريقه، واستدعاء المدافعين الاحتياطيين له سليم عبيد وحجازي ماهر.لاعب محترف في الخارج أبدى عبر "الغد"، عتبه الشديد على خيارات المدرب بعدم استدعائه رغم مشاركته المستمرة مع فريقه، من دون معرفة إذا ما كان يتابعه أو يعلم بوجوده خارج الأردن، من دون إبلاغه الطاقم المعاون له.اللاعب ذكر، أنه يقدم مستويات مميزة مع فريقه ويحظى باهتمام كبير من جماهير الفريق، إلا أن هذه الأمور لم تفيده بشيء في سبيل تمثيله المنتخب من جديد، مع إشارته إلى أن العديد من اللاعبين المتواجدين في القائمة الأولية لا يشاركون باستمرار، ولا يقدمون المستويات التي يستحقون على إثرها اختيارهم.في المقابل، حضر العديد من اللاعبين في القائمة، كانوا مطلبا جماهيريا في الفترات الماضية، بعد تقديمهم مستويات مميزة، من دون أن يمثلوا المنتخب في أي تجمع مسبق وتحديدا مع العراقي حمد، فيما تم غض النظر عن عدد من اللاعبين المميزين تحت 23 عاما، لالتزامهم مع المنتخب الأولمبي في التصفيات الآسيوية المقبلة مطلع الشهر المقبل.وبدوره، أكد المدرب الوطني أسامة قاسم، أن اختيارات عموتة كانت مقبولة ومنطقية لأبعد الحدود، من دون إغفال عدم استدعاء أكثر من لاعب يستحق التواجد بالقائمة، ومن الصعوبة الإجماع على جميع اللاعبين والخيارات.وبين قاسم لـ "الغد"، أن المدرب المغربي سيحتفظ بالأسماء التي كانت بالفترات الماضية مع المنتخب الوطني، على أن يبدأ في التجمعات المقبلة بوضع بصماته الفنية ومن ناحية العناصر، مستبعدا أفكار بعض المتابعين بإحداث تغييرات كبيرة للمدرب في أول قائمة يختارها.وأضاف: "نأمل بأن يقدم المنتخب تحت قيادة عموتة أفضل المستويات وتحقيق حلم الشارع الرياضي ببلوغ المونديال، ويجب منح المدرب الفرصة الكاملة ليقدم كل ما لديه، لأن الطريق ليس صعبا لبلوغ كأس العالم، لكنه يحتاج للوقت والدعم من الجميع".وذكر المحلل الرياضي رأفت العبادي، أن القائمة مشابهة إلى حد كبير للتشكيلات السابقة، معتبرا أن الأسماء التي تم اختيارها هي الأفضل على الساحة المحلية بالآونة الماضية.وأشار العبادي، إلى أن الشارع الرياضي ينتظر تغييرا في أسلوب اللعب من الدفاعي للهجومي، لتوفر لاعبين قادرين على تطبيق الخطط الهجومية، موضحا أن المدرب اختار العناصر بالقائمة الأولية من خلال متابعته لهم بالتدريبات عند زيارته للأندية، أو من خلال تجمعات سابقة، لمنح الفرصة للجميع قبل اختيار القائمة النهائية.وتابع: "سعدنا جميعا باستدعاء يوسف أبو جلبوش ومصطفى عيد، بعدما استحقا هذه الفرصة لتقديمهما أداء مميزا مؤخرا، ونملك تفاؤلا بتحقيق المنتخب نتائج طيبة في المبارتين الوديتين المقبلتين".وأبدى مشجع المنتخب الوطني محمد قنديل عتبه على استدعاء لاعبين لم يقدموا مستويات ترشحهم للعب اساسيا في صفوف فريقهم، إلا أن العذر الوحيد الذي كان أمام المدرب حسب رأيه، هو حضورهم بالتجمع الأخير مع المنتخب.