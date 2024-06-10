 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دعم ملكي يقود الرياضة الأردنية لمنصات التتويج

جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

لم تكن الرياضة الأردنية لتصل إلى أعلى المستويات عربيا وآسيويا وأولمبيا وعالميا، لولا الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل الرياضي الأول جلالة الملك عبد الله الثاني ، الذي مارس الرياضة واطلع على تحدياتها ومشاكلها، قبل أن يوفر للرياضيين في المنتخبات الوطنية ومختلف القطاعات الدعم الكامل الذي اسهم بالارتقاء بالنتائج وبالتالي تحقيق الإنجازات.

اضافة اعلان


ويرى الرياضيون أن الدعم الملكي منذ جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، أتى ثماره في الكثير من المحافل وفي مختلف الرياضات، وكان آخرها الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، المتمثل باحتلال مركز الوصيف في بطولة كأس أسيا التي اختتمت يوم 10 شباط الماضي في قطر.


وكان لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم في غمرة سعادتهم، وهم يتلقون اتصالا من جلالة الملك عبد الله الثاني بعد إنجاز كأس أسيا الأخير، ما عزز من ثقتهم بأنفسهم، ومنحهم دافعا معنويا أكبر لتحقيق الحلم الأكبر المتمثل بالتأهل إلى كأس العالم 2026.


وحظي الرياضيون والشباب بدعم كبير من جلالة الملك، بدليل وجود 197 مركزا شبابيا، و403 هيئة رياضية وناد، منتشرة في جميع محافظات وأولوية المملكة، في مشهد يعكس إيمان جلالته بدور الشباب والرياضيين بالمساهمة في رفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل.


الرياضة الأردنية حققت الكثير من الإنجازات في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي مختلف المجالات، فكرة القدم الأردنية باتت تنافس على أعلى المستويات، ففي العام الأول من توليه جلالته لسلطاته الدستورية في عام 1999، قاد الدعم الملكي منتخب الكرة لإحراز لقب الدورة العربية التي أقيمت في الأردن، حيث يتذكر الجميع جلالة الملك وهو يرتدي قميص المنتخب الذي يحمل الرقم 99 وهو يشجع اللاعبين من المنصة الرسمية في ستاد عمان.


وتألقت الأردن في تنظيم واستضافة البطولة العربية التي كانت مثار إعجاب جميع المشاركين.


وفي عهد جلالته حقق المنتخب الوطني لكرة السلة إنجازات عالمية، تمثلت بالتأهل إلى كأس العالم ثلاث مرات، وهو رقم يدعو للفخر، حيث التواجد في أكبر تظاهرة عالمية رياضية في كرة السلة، كما حقق منتخب السلة أيضا العديد من الإنجازات مثل بطولة الملك عبدالله الثاني، ودورة الألعاب الآسيوية.


وعلى صعيد الألعاب الفردية، فقد حققت المنتخبات الوطنية الكثير من الإنجازات، فمنتخب الكراتيه تصدر الترتيب العالمي، ومنتخب التايكواندو حقق العديد من الإنجازات كان آخرها تأهل 4 لاعبين إلى أولمبياد باريس في إنجاز غير مسبوق، فيما تألقت منتخبات الجمياز والجيوجيتسو والملاكمة والمصارعة وغيرها من الألعاب في رفع علم الوطن عاليا في الكثير من المحافل الدولية، بعد تألقها اللافت.


ويؤكد نجوم الرياضة الأردنية في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الرياضة الأردنية اهتماما كبيرا، وهو ما يفسر الانجازات التي تحققت، معتبرين أن الدعم الملكي كان محط اعتزاز وتقدير وفخر لكل الرياضيين في المنتخبات الوطنية والأندية.


ويستذكر قائد المنتخب الوطني السابق حاتم عقل، كيف تفاجأ اللاعبون بتواجد جلالة الملك في استقبالهم في المطار، بعد عودتهم من الأورغواي، بعد أن لعبوا مباراة أمام منتخب الأورغواي انتهت بالتعادل السلبي في مباراة الملحق المؤهلة إلى المونديال.


وقال : عدنا من الأورغواي إلى عمان، من دون أن نتمكن من تحقيق التأهل إلى المونديال، وبالرغم من ذلك تفاجأنا بوجود جلالة الملك في استقبالانا على سلم الطائرة، ما كان له اطيب الأثر في رفع معنوياتنا، وبالتالي الانطلاق من جديد بحثا عن الانجازات تقديرا لهذا الدعم الملكي الكبير.


بدوره ، اوضح المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، أن انجازات التايكواندو الأردنية ما كانت لتتحقق لولا دعم جلالة سيدنا الذي كان يحرص على استقبالنا وتكريمنا والشد من أزرنا، وهو أمر اثلج صدورنا ومنحنا حافزا اضافيا لبذل أقصى الجهود لتحقيق الألقاب والبطولات.


وبين العساف أن نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو يستمدون عزيمتهم من الرياضي الأول جلالة الملك الذي يتابعهم ويدعمهم لتحقيق الانجازات.


فيما راى الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور اياد الملاح أن ما شهدته الرياضة الأردنية من تطور وتقدم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، جعل الرياضيين الأردنيين فخورين بمليكهم.


وقال : الرياضيون العرب يحسدوننا على الدعم الملكي الكبير، ويعتبرونه دافعا قويا لتحقيق الانجازات، وهذا يدفعنا للشعور بالفخر والاعتزاز، ويلقي على كاهلنا مسؤولية مضاعفة بحثا عن منصات التتويج.


وبين الملاح أن الكراتيه الاردنية تحظى بدعم الملك كما هو حال بقية الرياضات، الأمر الذي يفسر انجازاتنا على مختلف الاصعد، داعيا الله عزوجل ان يحفظ جلالة الملك ويديمه سندا وذخرا للوطن والأمتين العربية والإسلامية.-(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جمهور كرة قدم

تخصيص 10600 تذكرة لمباراة الحسين اربد والفيصلي

19 أيار 2024
اقرأ أيضا
66635eb3edb0a

فرسان الأردن بطلا لكأس الأردن تحت 15 عاما

08 حزيران 2024
1b00cf6580d7667b1129be870e87e7f9

الاعلان عن قائمة المنتخب الوطني لناشئي وناشئات التايكوندو

06 حزيران 2024
لقطة جماعية للاعبي المنتخبات الوطنية للمصارعة - (من المصدر)

"المصارعة" يكرم أصحاب الإنجازات ويكشف عن 5 معسكرات داخلية وخارجية استعدادا لآسيا

05 حزيران 2024
رئيس نادي مغير السرحان عبدالله السرحان (من المصدر)

السرحان: مؤشرات الموسم المقبل صعبة وتحتاج وقفة من الحكومة

05 حزيران 2024
جانب من لقاء شباب الحسين وعيرا في مسابقات موسم "الطائرة" الماضي-(الغد)

شباب الحسين يستعين بمعد بدني .. وقرعة البطولات اليوم

05 حزيران 2024
منتخب الشباب لكرة القدم -(من المصدر)

منتخب الشباب يشارك في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

04 حزيران 2024
افكار و مواقف

اعتراف غربي متأخر بدولة فلسطين

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

من تسبب بهذه الحرب؟

ماهر أبو طير |اليوم

الأغنية في خدمة العدالة 

جهاد المنسي |اليوم

محطات في اليوبيل الفضي للملك

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الفلسطيني: تدمير شامل ومعاناة متفاقمة

أحمد عوض |اليوم

وقفة تأمل عميقة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

العالم أمام مسؤولياته

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات | منذ15 ساعة
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy
 