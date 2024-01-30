دقائق مجنونة للمنتخب الوطني تنتهي بفرح عارم في الشارع الرياضي

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

أشعل الوقت بدل الضائع، و"الريمونتادا" التي عزفها نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، على أوتار سيناريو مباراته مع نظيرة المنتخب العراقي، في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، مشاعر الجماهير الأردنية التي وقفت خلف الفريق في المنازل والمقاهي، وتابعت على أحر من الجمر تقلبات الأحداث من تقدم أردني بهدف لعودة عراقية بهدفين، ثم إلى فوز دراماتيكي مثير للنشامى.وعمت مظاهر الفرح الشارع الأردني عموما، على الرغم من مشاعر الغصة التي تسكن في القلوب من العدوان الصهيوني على أهلنا بغزة.وانطلقت أصوات الزغاريد والأهازيج الأردنية عقب نهاية اللقاء، والتي عبرت عن رضا الجماهير الحاضرة عن أداء المنتخب المميز الذي نال فوزه المستحق، وسط الروح القتالية العالية التي تميز بها لاعبو "النشامى" في المباراة، وأداء رجولي وأفضلية ميدانية، خصوصا في مجريات الشوط الأول، وربع الساعة الأخير من وقت المباراة الذي وصف بالأروع في منافسات البطولة القارية حتى الآن.وأشاد المهتمون في الشارع الرياضي المحلي، بجماهير النشامى والجالية الأردنية بقطر، الذين حولوا المباراة إلى عرس جميل سمعنا من خلاله الأهازيج والأغاني التراثية الأردنية الجميلة، وسط "مناكفات" رياضية بديعة.وتمنت الجماهير الأردنية من المدير الفني الحسين عموتة، الاستفادة من المباراة في معالجة بعض الهفوات في الناحية الدفاعية، واحترام قدرات وإمكانيات منتخب طاجكستان.ويقول المشجع محمد العجارمة: "كانت لحظات رائعة وفوزا أردنيا مستحقا، النشامى كانوا في الموعد، وأسعدوا الشعب الأردني رياضيا، والمباراة من أجمل وأروع مباريات البطولة، حيث كانت الأهداف الأردنية بمثابة لوحة فنية توقيتها قاتل".وأردف قائلا: "المباراة كانت صعبة حتى لحظة طرد المهاجم العراقي أيمن حسين، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني على المباراة والتأهل للدور ربع النهائي، والقادم يحتاج للتركيز أكثر خصوصا في الجانب الدفاعي، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة".وأشاد المشجع كامل الساري، بأداء وروح النشامى، والقيمة الفنية التي رسمها المنتخب خلال مباراته مع شقيقه المنتخب العراقي، وقال: "الأداء الجماعي والمستوى الراقي لنجومه وخصوصا في الجانب الهجومي، بعث السعادة في قلوب الأردنيين، وعزز الأمل في تحقيق الانجاز بالوصول لأكثر من الدور النهائي من البطولة، حيث يسير المنتخب في الطريق الصحيح، ولكن المطلوب من إدارة المنتخب إبعاد اللاعبين عن الأجواء المحيطة، والتركيز فقط على مباراة طاجيكستان".واعتبر الساري أن الفوز في المباراة، أسهم في بث الفرح في نفوس أبناء الشعب الأردني، في ظل ظروف صعبة يعيشها الشارع الرياضي.من جانبه، يؤكد المشجع خالد الدباس، أن روح "النشامى" التي اعتدنا عليها في البطولات الكبرى، تعتمد على القتالية العالية والحماسة، والتي كانت حاضرة في مباراة العراق، وأسهمت في عدم اليأس حتى الثواني الأخيرة، وحسمت المباراة في الوقت القاتل، ومنحت الأردنيين أملا في المنافسة على لقب البطولة.وأشاد الدباس بالمدير الفني الحسين عموتة الذي نجح في تجاوز المرحلة الأولى الصعبة في فترة قيادته، وسار مع "النشامى" بصورة فنية أفضل.من جانبه، أشاد المشجع سمير الصغير، بالمستوى التدريبي والتكتيكي للمنتخب بقيادة عموتة، ونجاح المدرب في قيادة المباراة من خلال خططه التي رسمها للمنتخب، والتي نجح لاعبو الفريق في تنفيذها بدقة كبيرة.وأثنى الصغير على مستوى أداء المنتخب، مؤكدا رضا وارتياح الجماهير الأردنية لأداء النشامى، وقال: "كل الشكر والتقدير للجمهور الأردني في قطر، الذي كان له فضل كبير في تشجيع الفريق ومساعدته على تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة".أما المشجع خالد سمور، فقد أشار إلى أنه يعشق متابعة مباريات النشامى المهمة في المقهى ووسط الجماهير، للاستمتاع بالأجواء، حيث يتفاءل كثيرا في مباريات النشامى بقطر، وطالب بطي صفحة مباراة العراق، ونسيان المناكفات بين الجمهورين الأردني والعراقي.من جانبه، اعتبر حسن المصري، العامل في أحد المقاهي، أن المنتخب الوطني أنعش الحركة التجارية في الفضاءات الترفيهية والمطاعم السياحية، وأن مداخيل المقهى ارتفعت منذ انطلاق مباريات المنتخب الأردني في بطولة كأس آسيا، وأكد أن مباراة الأردن والعراق النارية كانت الأكثر استقطابا لعشاق الكرة.من جانبها، قالت المشجعة وفاء يونس "قدم النشامى واحدة من أروع المباريات في الفترة الأخيرة، النجوم كانوا على الموعد وأبدعوا في تجاوز المنتخب العراقي القوي، المنسف كان حاضرا بقوة، والإنجاز سيتمثل في الوصول لنصف النهائي، يجب طي صفحة مباراة العراق والاستعداد والتحضير للمباراة المقبلة".وتابعت "متابعة مباريات النشامى في المقاهي أمر جميل، لكن إدارة بعض المقاهي تحرص على رفع أسعار المشروبات والطلبات الأخرى أثناء البطولات المجمعة التي يهتم بها الشارع الرياضي، وذلك بسبب بقاء الجمهور في المقهى لأكثر من ساعتين أثناء عرض المباراة، وهو الأمر الذي يسهم في ازدحام المقهى وعدم قدرته على تقبل المزيد من الزبائن، وهذا يدفع أصحاب المقاهي والكافتيريات الى رفع الأسعار".