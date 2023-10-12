الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دوري "أولى سيدات" ينطلق اليوم بمشاركة لاعبات معتزلات

لاعبة الأهلي نتاشا النبر (يسار) خلال مشاركة سابقة مع فريقها بدوري المحترفات - (من المصدر)
لاعبة الأهلي نتاشا النبر (يسار) خلال مشاركة سابقة مع فريقها بدوري المحترفات - (من المصدر)
 يشهد اليوم، انطلاقة دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم لموسم 2023، وسط تعاقدات غريبة من نوعها في مقدمتها عودة لاعبات معتزلات، إلى جانب تعاقد فرق مع لاعبات خضن دوري المحترفات المنتهي مؤخرا.اضافة اعلان
وتقام اليوم مباراتين لحساب الجولة الأولى، حيث يلتقي الراية مع العروبة على ملعب البولو 1 عند الساعة الخامسة مساء، على أن يواجه شفا بدران نظيره دوقرة بالتوقيت ذاته على ملعب البولو 2.
وتستكمل المباريات غدا بمواجهتين، الأولى تحمل تنافسا كبيرا على النقاط الثلاث بين فريقي الأهلي والحسين إربد على ملعب البولو 1 عند الساعة الخامسة، فيما يلتقي عجلون مع شباب بشرى بالتوقيت ذاته على ملعب البولو 2، على أن يخضع فريق البتراء للراحة الأسبوع الحالي.
ويشهد الموسم الحالي عودة فريقي الحسين والأهلي عبر بوابة دوري الدرجة الأولى، حيث غاب الحسين خلال الموسمين الماضيين بعد إعلان النادي تجميد نشاط الكرة النسوي، فيما اعتذر الأهلي حامل لقب دوري المحترفات لموسم 2022، عن المشاركة بالدوري المنتهي مؤخرا، ما تسبب في هبوطه للدرجة الأولى.
وسمح اتحاد الكرة لأندية الدرجة الأولى بالتعاقد مع 4 لاعبات كحد أقصى من اللواتي مثلن فرق دوري المحترفات الماضي، شريطة ألا تكون لاعبة للمنتخب الوطني في التجمع الحالي، لتبدأ فرق "الأولى" بالبحث عن أبرز اللاعبات والتعاقد معهن في سبيل تحقيق هدف الصعود.
وحرص فريق الحسين على إبرام صفقات نوعية، تمثلت في التعاقد مع اللاعبة المعتزلة لونا المصري، والتي كانت ضمن الكادر التدريبي لمنتخب الناشئات في المرحلة الماضية، فيما عزز الفريق صفوفه بلاعبات متميزات أيضا مثل انشراح حياصات، لما العمري، لوجين البطوش وسارة عامر.
وبدوره الأهلي أعاد 3 لاعبات لصفوفه بعد أن قررن الاعتزال في أوقات سابقة، وهن نتاشا النبر، رايا حينا وسجى ماضي، من دون الإفصاح عن بقية اللاعبات اللواتي ضمهن من فرق المحترفات، مع وجود صفقات مميزة بحسب مقربين من النادي.
نادي دوقرة هو الآخر عزز صفوفه بجلب لاعبات كان لهن حضورا جيدا في دوري المحترفات الماضي، من خلال التعاقد مع شارلوت الأبيض، لونا المومني، مسار عثامنة ولين العبادي، فيما جلبت بقية الفرق لاعبات من مختلف الأعمار بهدف المشاركة الفاعلة والظهور بصورة طيبة.
وتنص تعليمات البطولة على تأهل المتصدر وحامل لقب "الأولى" إلى دوري المحترفات للموسم المقبل، علما بأن نظام الدوري يقام من مرحلة واحدة، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، فيما يهبط الفريق صاحب المركز الأخير لدوري الدرجة الثانية حال إقامته الموسم المقبل.
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