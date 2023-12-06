الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"دوري المظاليم".. اللقب حائر بين المتأهلين الصريح والجزيرة

لاعبو الصريح والجزيرة يتبادلون التحية قبل بداية المباراة - ( من المصدر)
لاعبو الصريح والجزيرة يتبادلون التحية قبل بداية المباراة - ( من المصدر)
عمان – حفلت منافسات الجولة الثانية عشرة وقبل الأخيرة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بالإثارة والندية في أغلب المباريات، وتمكن فريق الصريح من إلحاق الخسارة الأولى برفيق دربه برحلة العودة إلى دوري المحترفين فريق الجزيرة بهدف وحيد، جعله يعتلي صدارة الترتيب العام مؤقتا برصيد 31 نقطة، متقدما على الجزيرة بفارق نقطة واحدة، والأخير لديه مباراة مؤجلة أمام فريق العالية تقام عند الساعة الثالثة من عصر اليوم على ملعب الأمير الحسين بالسلط، وفي حال فوز الجزيرة باللقاء وهذا متوقعا نظرا لفارق المستوى والإمكانات الفنية بين الفريقين، خصوصا وأن العالية ودع منافسات دوري "المظاليم" وهبط لدوري الدرجة الثانية، وهو يقبع حاليا بالمركز الأخير برصيد نقطتين.  اضافة اعلان
وشهدت مباراة قمة الدوري بين الصريح والجزيرة حضورا جماهيريا كبيرا من محبي الفريقين، إضافة إلى إدارتي الناديين، ونالت مجرياتها استحسان الحضور من ناحية المستوى الفني من اللاعبين، ووسط التزام واضح من الفرقين بالروح الرياضية.
وأكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أحقية الفريقين في التأهل والعودة لمكانهما الطبيعي بدوري المحترفين.
وأضاف في تصريح لـ "الغد": "لم يأت التأهل بسهولة، واحتاج الفريق للتعب والجهد، ويستحق الجهاز الفني بقيادة ماهر العجلوني التحية والشكر على جهوده في إنجاز الهدف المنشود بأفضل صورة، ولا بد لي من توجيه الشكر للمنظومة كافة، التي قدمت الكثير حتى وصل الفريق إلى دوري المحترفين، كما نشكر جماهير النادي التي وقفت خلف الفريق وساهمت في تحقيق هذا الإنجاز". 
وتقام المواجهتان الأخيرتان لفريقي الجزيرة والصريح عند الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء المقبل، فيلعب الجزيرة مع البقعة على ملعب البترا، فيما يشهد ملعب الأمير هاشم لقاء الصريح والعربي، ويملك الصريح أفضلية حسم اللقب في حال التساوي في عدد النقاط نظرا لفوزه في مباراتهما.  
وحافظ فريق السرحان على مركزه الثالث برصيد 25 نقطة، بفوز كبير حققه على ضيفه الطرة الذي هبط لدوري الثانية بنتيجة 7-1، وتعادل العربي مع عمان اف سي 2-2، ويرفع الفريقان رصيدهما إلى 20 نقطة في المركزين الرابع والخامس ويتقدم العربي بفارق الأهداف، وتغلب البقعة على صما 4-1، وأم القطين على كفرسوم 3-1، وفاز اليرموك على اتحاد الرمثا 2-1، فيما تعادل العالية والهاشمية 1-1.
ويفتتح فريقا الطرة وصما منافسات الأسبوع الأخير من الدوري يوم الأحد المقبل، بلقاء يقام على ملعب الأمير هاشم، عند الساعة الثالثة عصرا وهو توقيت جميع مباريات الجولة، فيما يستقبل فريق الهاشمية نظيره فريق كفرسوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وتقام يوم الاثنين المقبل، مواجهتان يلتقي في الأولى أم القطين مع عمان اف سي على ملعب الأمير محمد، ويستقبل السرحان على ملعبه فريق اتحاد الرمثا، ويشهد يوم الثلاثاء المقبل، مباراة وحيدة تجمع بين اليرموك والعالية على ملعب الأمير محمد.  
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