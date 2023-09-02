الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

دوري "المظاليم" ينطلق اليوم بأهداف مختلفة ومنافسة كبيرة

لاعبان يتنافسان على الكرة في لقاء سابق بين اليرموك وكفرسوم -(من المصدر)
لاعبان يتنافسان على الكرة في لقاء سابق بين اليرموك وكفرسوم -(من المصدر)
 تدخل فرق دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، اعتبارا من اليوم أجواء البطولة بأهداف مختلفة بين الفرق المتنافسة على بطاقتي التأهل لدوري المحترفين من جهة، وبين الفرق الأخرى التي تسعى إلى الابتعاد عن شبح الهبوط لدوري أندية الدرجة الثانية، حيث تقام منافسات البطولة من مرحلة واحدة بمشاركة 14 فريقا.اضافة اعلان
وتملك فرق الدرجة الأولى طموحات كبيرة، بتحقيق نتائج لافتة، رغم المصاعب المالية الكبيرة نتيجة الأزمات المالية التي تعيشها حاليا، وشح الموارد وغياب الداعمين، وتنوع الملاعب، حيث أثر ذلك على التحضيرات الفنية والبدنية واختيار اللاعبين والأجهزة الفنية لعدد من الفرق المشاركة. 
وتدرك الفرق المشاركة في الدوري صعوبة المهمة، في ظل الحرص من معظمها على عدم التفريط بفرصة التواجد في دوري الكبار خلال الموسم المقبل، ولجأت العديد من الأندية إلى التعاقد مع مدريرين فنيين للموسم الحالي، فيما فضلت أندية أخرى الاستقرار على المديرين الفنيين الذين تواجدوا معها خلال الموسم الماضي، والحال ينطبق على اللاعبين، في الوقت الذي وقفت فيه الضائقة المالية الصعبة التي تمر بها غالبية الأندية المحلية، عائقا أمام الفرق للبدء في التحضيرات بصورة مبكرة، خصوصا وأن تعليمات دوري "المظاليم"، لا تسمح بالتعاقد مع لاعبين أجانب، والأجهزة الفنية غير الأردنية، ويبدو أن معظم الفرق ستمنح فرصا كافية للاعبين الذين تدرجوا في الفئات العمرية خلال الموسم الحالي.
ويشارك في الدوري 14 فريقا هم: الجزيرة والصريح الهابطان من دوري المحترفين الموسم الماضي،  السرحان، البقعة، اتحاد الرمثا، العربي، عمان اف سي، كفرسوم، اليرموك، العالية، الهاشمية، الطرة، وأم القطين وصما الصاعدان من دوري الدرجة الثانية.
وتقام مباريات الدوري الذي يستمر لغاية يوم الثالث عشر من شهر كانون الأول(ديسمبر) المقبل، على 7 ملاعب هي: الحسن بأربد، الأمير محمد بالزرقاء ملعب الأمير الحسين بالسلط، الأمير هاشم بالرمثا، ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، السرحان، والرصيفة الذي يدخل القائمة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. 
وتشهد مباريات الدوري عادة حضورا جماهيريا مميزا وكبيرا، وتفوق الجماهير الحاضرة على المدرجات في عدد كبير من المباريات، في دوري المحترفين لكرة القدم، خصوصا وأن الأندية المشاركة قررت السماح بدخول الجماهير مجانا في مباريات الدوري، ايمانا منها بأن الجماهير هي"فاكهة الملاعب"، والفرق بحاجة للتشجيع ورفع المعنويات، ما يساهم في الارتقاء بالمستويات الفنية والتنافسية عبر الحضور الجماهيري الكبير والفعال في المدرجات، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على كرة القدم الأردنية، خصوصا وأن الجماهير تحرص على مرافقة الفرق من مناطق بعيدة.
وحسب برنامج الأسبوع الأول من الدوري، تقام اليوم 3 مباريات، حيث يستضيف فريق العالية نظيره فريق اتحاد الرمثا عند الساعة السادسة مساء على ملعب الرصيفة، وفي التوقيت نفسه، يحل فريق اليرموك ضيفا على فريق كفرسوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، فيما يشهد ملعب البتراء مواجهة فريق الجزيره مع ضيفه فريق الطرة عند الساعة السادسة مساء.
فيما تقام يوم غد 3 مباريات، بالتوقيت نفسه عند الساعة السادسة مساء، يلعب في الأولى صما مع السرحان على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي في الثانية عمان اف سي مع الهاشمية على ملعب البتراء، فيما يشهد ملعب الأمير هاشم مباراة العربي والبقعة.
وتختتم مباريات الجولة الأولى يوم بعد غد، بإقامة مباراة واحدة، تجمع الصريح مع أم القطين عند الساعة السادسة على ملعب الأمير هاشم.
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