"دوري اليد" يدخل مرحلة حاسمة باكتمال أضلاع المربع الذهبي

بلال الغلاييني

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مع اكتمال أضلاع المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بانضمام فريقي العربي والحسين إربد إلى فريقي السلط والأهلي، فإن البطولة دخلت في مرحلة المنافسات الحاسمة، وستكون لقاءات المربع الذهبي في غاية الأهمية، وستحمل معها الندية والإثارة، خصوصا في المباراتين اللتين تجمعان السلط والأهلي باعتبارهما الأفر حظا والأقرب لبلوغ منصة التتويج، حيث يملك كل فريق 13 نقطة، وهي النقاط التي حملها الفريقان في المرحلة الأولى من الدوري، حسب ما تنص عليه التعليمات.فريقا العربي والحسين إربد سيخوضان لقاءات المربع الذهبي وسط محاولات منهما لقلب الأوراق والتوقعات، فكل فريق لديه 8 نقاط، حصل عليها في المرحلة الأولى من المنافسات، وهما يطمحان في تحقيق النتائج القوية والإيجابية سعيا منهما للبقاء في دائرة المنافسة وتحصيل مركز يليق بتاريخهما مع اللعبة.وكانت الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى قد شهدت تعادل فريقي السلط والأهلي 23-23، وفوز الكتة على القوقازي بنتيجة 40-28، وفوز الحسين على يرموك الشونة بنتيجة 46-31، وفوز العربي على كفرسوم بنتيجة 35-26.وحسب التعليمات تقام لقاءات المربع الذهبي من مرحلتين (الذهاب والإياب)، حيث تبدأ الجولة الأولى يوم السبت المقبل، حيث يلتقي فريقا العربي والسلط عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ثم يلتقي فريقا الحسين إربد والأهلي عند الساعة الثامنة مساء بذات الصالة.بالمقابل، تبدو لقاءات المرحلة الثانية لتحديد المراكز من الخامس ولغاية الثامن واضحة المعالم بنسبة كبيرة، بات فريق يرموك الشونة على بعد خطوة من مغادرة الدرجة الأولى والعودة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، كونه يدخل هذه المرحلة برصيد خال من النقاط، في الوقت الذي يحتاج فيه فريق القوقازي إلى تحقيق الفوز في كافة لقاءاته وانتظار ما ستسفر عنه بقية اللقاءات لضمان بقائه بين الكبار، حيث يملك حاليا نقطتين، بينما يملك فريقا الكتة وكفرسوم 6 نقاط.وينتظر أن يحدد اتحاد اللعبة مواعيد لقاءات هذه المرحلة في غضون اليومين المقبلين، علما بأن اللقاءات تقام من مرحلة واحدة فقط.وقرر اتحاد اللعبة مشاركة منتخبي الشباب والناشئين في منافسات الدوري بنتائج غير محتسبة، وذلك ضمن برنامج الإعداد الفني الخاص بهما، استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبل، حيث شارك المنتخب الوطني للشباب في المرحلة الأولى من الدوري، وخاض لغاية الآن أربع مباريات أمام السلط والقوقازي وكفرسوم ويرموك الشونة، وسيواصل مشاركته مع الفرق التي تأهلت إلى المربع الذهبي، فيما المنتخب الوطني للناشئين سيخوض لقاءات مع الفرق التي حصلت على المراكز من الخامس وحتى الثامن.مع ختام لقاءات المرحلة الأولى من منافسات الدوري، سجل اللاعبون في الجولات السبع الماضية (28) مباراة 1708 أهداف، حيث سجل في الجولة الأولى 263 هدفا، وفي الجولة الثانية سجل 234 هدفا، وفي الجولة الثالثة 245 هدفا، وفي الجولة الرابعة 231 هدفا، وسجل في الجولة الخامسة 221 هدفا، وفي الجولة السادسة 262 هدفا، فيما سجل في الجولة السابعة والأخيرة 252 هدفا.