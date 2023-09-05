الأربعاء 06 أيلول 2023
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دوري "سيدات اليد" ينطلق الجمعة بمشاركة 5 فرق

لاعبة من حرثا تسدد على مرمى عمان في لقاء سابق - (الغد)
لاعبة من حرثا تسدد على مرمى عمان في لقاء سابق - (الغد)
 تنطلق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل منافسات دوري أندية السيدات لموسم 2023، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة فرق حرثا وعمان وكفرسوم والفجر والبتراء، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد الأردني صالات الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والحسن الرضية بإربد، والأمير محمد بالزرقاء، مكانا لإقامة المباريات كافة عليها.اضافة اعلان
وأنجز الاتحاد الترتيبات الإدارية والفنية كافة، المتعلقة بإقامة منافسات البطولة، مثلما عملت لجنة الحكام المركزية طيلة الفترة الماضية على تجهيز الأطقم التحكيمية التي ستتولى ادارة لقاءات البطولة، والتي تعد واحدة من النشاطات الرسمية، التي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا.
وينتظر أن تحفل العديد من لقاءات البطولة بكامل الندية والإثارة، خصوصات تلك التي تجمع بين فريقي حرثا وعمان، واللذان يعتبران الأقوى والأفضل من الناحية الفنية عن بقية الفرق، وذلك لوجود الكثير من اللاعبات المميزات في صفوف الفريقين، وأغلبهن مثل المنتخب الوطني في العديد من البطولات العربية والرسمية طيلة السنوات الماضية، إضافة إلى تحضيرات الفريقين بالشكل المثالي في الفترة الماضية، وحشدهما للاعبات تحضيرا للدخول بكل قوة في هذه البطولة. واعتاد عشاق اللعبة في السنوات الماضية، على الاستمتاع بالفنيات الجميلة التي يقدمها فريقا حرثا وعمان في المباريات التي تجمعهما، ما يعطي منافسات الدوري أهمية خاصة ورونقا مميزا، خصوصا وأن أغلب لقاءاتهما يتم حسم النتيجة فيها بالدقائق الأخيرة، حتى المنافسة على اللقب بينهما تبقى معلقة حتى صافرة النهاية من المباريات الحاسمة.
ويجد فريق كفرسوم الفرصة مناسبة ومثالية للمشاركة في هذه النخسة من بطولة الدوري، بعدد كبير من اللاعبات الشابات والناشئات، واللواتي توجن مؤخرا بالعديد من الألقاب المحلية، حيث يميز كفرسوم عن غيره من الفرق وجود الكثير من اللاعبات اللواتي يلعبن مع فرق الفئات العمرية، مستفيدا من تعليمات البطولة بمشاركة مجموعة من اللاعبات صغيرات السن، والحال ينطبق ايضا على فريقي الفجر والبتراء، واللذان سيدفعان بأكبر عدد من اللاعبات اللواتي لعبن مع فرق الفئات العمرية لإكسابهن المزيد من الخبرة والاحتكاك.
وحسب الجدول الرسمي الذي أصدره الاتحاد، يلتقي بعد غد، فريقا البتراء والفجر عند الساعة الرابعة مساء في صالة الأمير محمد بالزرقاء، ويلتقي بالتوقيت ذاته، فريقا الفجر وعمان في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
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