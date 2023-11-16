دوقرا يصعد لدوري الدرجة الأولى على حساب جرش

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صعد فريق دوقرا لمصاف أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 2024، بعد أن فاز على نظيره جرش بهدف دون مقابل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الثانية، في المباراة التي جرت أمس على ملعب الأمير هاشم في مدينة الرمثا.وسجل هدف فريق دوقرا الوحيد اللاعب محمد زياد خلال أحداث الشوط الثاني، ليصعد بفريقه لدوري الأولى الموسم المقبل ونهائي بطولة “الثانية”، علما بأن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل بدون أهداف.ويواجه الكرمل نظيره دير أبي سعيد غدا عند الساعة الثالثة والنصف على الملعب ذاته، علما بأن الكرمل فاز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.وجاء تأهل الكرمل إلى الدور نصف النهائي بعد تصدره لترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ورافقه جرش الذي حل ثانيا بـ 15 نقطة.في المقابل، تأهل دوقرا إلى ذات الدور بعد أن احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، وحل دير أبي سعيد بالمركز الثاني بـ 12 نقطة.ويحدد اتحاد الكرة يوم الأحد القادم، موعد ومكان إقامة نهائي دوري الدرجة الثانية، والذي سيتم به تتويج الفائز بلقب البطولة والميداليات الذهبية، فيما سيتم منح الفريق الخاسر الميداليات الفضية، على أن يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل.