الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

"دولي الطاولة" يعلن قوائم المشاركين في بطولة الأردن الدولية

مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني لكرة الطاولة (من المصدر)
مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني لكرة الطاولة (من المصدر)
  أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة عن قوائم اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطولة الأردن الدولية، والتي تقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من 22 ولغاية 25 آب (أغسطس) المقبل.اضافة اعلان
وتشارك في البطولة مجموعة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من دول (الهند وكوريا الجنوبية وكازاخستان ومصر والعراق وإيران والسعودية وفرنسا وبيلاروسيا والمغرب ولبنان وقطر والإمارات، إلى جانب الأردن.
واعتمد الاتحاد الدولي الفئات العمرية لهذه البطولة والتي تشتمل على (تحت 19 سنة و17 سنة و15 سنة و13 سنة و11 سنة)، فيما تم اعتماد المسابقات وهي (الفردي والمختلط تحت 19 سنة للإنات، والفردي تحت 17 سنة للذكور والإناث، والفردي والزوجي المختلط للذكور والإناث تحت 15 سنة، والفردي والزوجي المختلط للذكور والإناث تحت 13 سنة، والفردي للذكور والإنات تحت 11 سنة).
ووضع الاتحاد برنامج عمل يشتمل على العديد من المحاور الفنية والإدارية المتعلقة بهذه البطولة، والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، وتدخل نتائجها ومشاركة اللاعبين فيها في لائحة التصنيف الخاصة بالاتحاد الدولي، حيث كثف لاعبو المنتخبات الوطنية الذين سيمثلون الأردن في البطولة من تحضيراتهم الفنية بإشراف الجهاز الفني بقيادة المصري عمرو رضا والمدربين الوطنين رائد الشريف ومحمد العقيلي، فيما بدأ الاتحاد في تجهيز صالة قصر الرياضة التي ستحتضن منافسات البطولة، واختيار الفنادق التي سيقيم فيها اللاعبون واللاعبات المشاركون.
وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي: "أنهينا  تحضير الترتيبات كافة، لإقامة هذا الحدث الرياضي الكبير، والتي يأتي ضمن البرامج الفنية، والتي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات، خصوصا من الفئات العمرية، التي تحظى بدعم ورعاية كبيرين من قبل الاتحاد".
وأضاف الزعبي، "نعول كثيرا على لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية من الفئات العمرية، وذلك ليصلوا تدريجيا إلى منتخبات الرجال والسيدات، وهذا يتطلب منا توفير فرص خوض اللقاءات ذات الطابع القوي، وتوفير المعسكرات التدريبية التي من شأنها أن تسهم في رفع المستوى الفني ايضا، وتعتبر هذه البطولة محطة مهمة في برامج الإعداد، خصوصا وأن أغلب لاعبي المنتخبات الوطنية المشاركين فيها، عادوا للتو من العراق بعد مشاركتهم الناجحة في البطولة العربية، وحققوا من خلالها إنجازات كبيرة، عززت من ثقتنا في مواصلة دعم اللاعبين كافة باعتبارهم مستقبل كرة الطاولة الأردنية.
ويذكر أن المنتخبات الوطنية التي شاركت في البطولة العربية بالعراق، قد حصلت على 11 ميدالية ملونة من بينها الميدالية الذهبية لفرق الرجال، والتي اعتبرت الأبرز والأميز بين مسابقات البطولة.
أحد رجال الدرك في مهمة رياضية - (من المصدر)

خطة أمنية شاملة لبطولة العالم للمصارعة منذ 52 دقيقة

فريق الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي( الغد)

"القيد" يحرم الفيصلي والوحدات الاستفادة من تعليمات "الآسيوي" منذ 52 دقيقة

من المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للسيدات في القاهرة - (من المصدر)

3 انتصارات لـ "سلة السيدات" مع ختام معسكره في مصر منذ 52 دقيقة

دوري المحترفين

نقل مباراة السلط والحسين إربد لملعب البترا لعدم جاهزية الملعب منذ8 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

ماراثون "النشامى" نحو مونديال 2026.. مطبات كثيرة وعثرات متوقعة

منذ 52 دقيقة
الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

البحرين تستضيف "اليد الآسيوية" ومشاركة أردنية متوقعة

منذ 52 دقيقة
المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة-(الغد)

"الطائرة" يبحث عن مدير فني عربي "والناشئين" يواجه "الفلسطيني والسوري" وديا

منذ 52 دقيقة
تعبيرية

انطلاق منافسات "طائرة" كأس الأميرة آية للسيدات اليوم

منذ 52 دقيقة
من معسكر المنتخب الوطني مع نظيره البلغاري - (من المصدر)

"المصارعة" يقيم معسكرا داخليا مع بلغاريا تأهبا لبطولة العالم

منذ 52 دقيقة
المدرب الوطني ماهر إسماعيل -(الغد)

ماهر إسماعيل.. من حارات البقعة إلى ميادين التدريب القطرية

منذ 52 دقيقة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مشكلة متفق عليها.. ما الحل؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

نماذج النمو الاقتصادي في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن الطبقة السياسية

ماهر أبو طير |اليوم

إجراءات طبية متقدمة بالتقسيط

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات | منذ24 ساعة
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 