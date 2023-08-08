"دولي الطاولة" يعلن قوائم المشاركين في بطولة الأردن الدولية

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة عن قوائم اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطولة الأردن الدولية، والتي تقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من 22 ولغاية 25 آب (أغسطس) المقبل.وتشارك في البطولة مجموعة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من دول (الهند وكوريا الجنوبية وكازاخستان ومصر والعراق وإيران والسعودية وفرنسا وبيلاروسيا والمغرب ولبنان وقطر والإمارات، إلى جانب الأردن.واعتمد الاتحاد الدولي الفئات العمرية لهذه البطولة والتي تشتمل على (تحت 19 سنة و17 سنة و15 سنة و13 سنة و11 سنة)، فيما تم اعتماد المسابقات وهي (الفردي والمختلط تحت 19 سنة للإنات، والفردي تحت 17 سنة للذكور والإناث، والفردي والزوجي المختلط للذكور والإناث تحت 15 سنة، والفردي والزوجي المختلط للذكور والإناث تحت 13 سنة، والفردي للذكور والإنات تحت 11 سنة).ووضع الاتحاد برنامج عمل يشتمل على العديد من المحاور الفنية والإدارية المتعلقة بهذه البطولة، والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، وتدخل نتائجها ومشاركة اللاعبين فيها في لائحة التصنيف الخاصة بالاتحاد الدولي، حيث كثف لاعبو المنتخبات الوطنية الذين سيمثلون الأردن في البطولة من تحضيراتهم الفنية بإشراف الجهاز الفني بقيادة المصري عمرو رضا والمدربين الوطنين رائد الشريف ومحمد العقيلي، فيما بدأ الاتحاد في تجهيز صالة قصر الرياضة التي ستحتضن منافسات البطولة، واختيار الفنادق التي سيقيم فيها اللاعبون واللاعبات المشاركون.وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي: "أنهينا تحضير الترتيبات كافة، لإقامة هذا الحدث الرياضي الكبير، والتي يأتي ضمن البرامج الفنية، والتي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات، خصوصا من الفئات العمرية، التي تحظى بدعم ورعاية كبيرين من قبل الاتحاد".وأضاف الزعبي، "نعول كثيرا على لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية من الفئات العمرية، وذلك ليصلوا تدريجيا إلى منتخبات الرجال والسيدات، وهذا يتطلب منا توفير فرص خوض اللقاءات ذات الطابع القوي، وتوفير المعسكرات التدريبية التي من شأنها أن تسهم في رفع المستوى الفني ايضا، وتعتبر هذه البطولة محطة مهمة في برامج الإعداد، خصوصا وأن أغلب لاعبي المنتخبات الوطنية المشاركين فيها، عادوا للتو من العراق بعد مشاركتهم الناجحة في البطولة العربية، وحققوا من خلالها إنجازات كبيرة، عززت من ثقتنا في مواصلة دعم اللاعبين كافة باعتبارهم مستقبل كرة الطاولة الأردنية.ويذكر أن المنتخبات الوطنية التي شاركت في البطولة العربية بالعراق، قد حصلت على 11 ميدالية ملونة من بينها الميدالية الذهبية لفرق الرجال، والتي اعتبرت الأبرز والأميز بين مسابقات البطولة.