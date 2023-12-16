السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"دولي الكراتيه" يكشف أسماء لاعبي المنتخب المشاركين بالدوري العالمي

تجمع لعدد من لاعبي المنتخب الوطني في بطولة سابقة.-(لا من المصدر)
تجمع لعدد من لاعبي المنتخب الوطني في بطولة سابقة.-(لا من المصدر)
عمان - أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن تسجيل 5 لاعبين لتمثيل المنتخب الوطني  في الجولة  الأولى من الدوري العالمي التي ستقام في باريس بالفترة من 26-28 الشهر من المقبل، بانتظار قرار اتحاد اللعبة باعتماد أسماء المشاركين رسميا في البطولة.اضافة اعلان
وبلغ عدد المشاركين في الجولة 373 مشاركا من 58 بلدا، ويغلق باب التسجيل للمشاركة في البطولة بعد يومين.
واللاعبون المسجلون هم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، وحسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
ووفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للكراتيه الذي صدر مؤخرا، يحتل الجعفري المركز الأول لوزن تحت 84 كغم برصيد 6180 نقطة، ويحتل حماد المركز السادس في التريب العام لوزن تحت 60 كغم برصيد 3645 نقطة، ويحتل المصاروة المركز السادس في الترتيب العام لوزن تحت 75 كغم، برصيد 3090 نقطة، ويحتل المصاطفة المركز الثاني لوزن تحت 67 كغم برصيد 5340 نقطة، وفي الوزن ذاته، يحتل غيث المركز الثاني عشر برصيد 2385 نقطة.
ويتطلع اتحاد الكراتيه، إلى مشاركة في بطولات الاتحاد الدولي التي اعتمدها للعام المقبل، وفقا لما يراه مناسبا ويعود بالفائدة على لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، ووفقا لميزانيته المخصصة للعام المقبل.
وكان الاتحاد الدولي للكراتيه (WKF)، أصدر روزنامة أنشطته العالمية للعام المقبل، حيث تقام بطولات عالمية مهمة في دول مصر والمغرب  والإمارات وتركيا، وستعمل الاتحادات الرياضية المنتسية للاتحاد الدولي، على تحديد البطولات التي ستشارك فيها حسب ما تراه مناسبا وفقا للفائدة العائدة على التصنيف الدولي للكراتيه.
وتاليا روزنامة الاتحاد الدولي للعام 2024:
- 12-14  كانون الثاني (يناير): بطولة العالم (كراتيه 1 – سيري ايه) في أثنينا، 26 - 28  كانون الثاني (يناير): بطولة العالم ( الدوري العالمي) في باريس، 9 -11 شباط (فبراير): البطولة الأوروبية للناشئين وتحت 21 عاما، في جورجيا،    16- 18 شباط (فبراير): بطولة العالم ( كراتيه 1 – سري ايه) في قبرص،  22- 25  شباط (فبراير): بطولة العالم  (كراتيه 1 للشباب) الإمارات، 7 -9 آذار (مارس): دورة الألعاب الأفريقية في غانا، 15 - 17 آذار (مارس): بطولة العالم (كراتيه 1 – سيري ايه) في تركيا، 22-26 آذار (مارس): بطولة أوروبا للكبار في إسبانيا، 19 -21 نيسان (أبريل): (الدوري العالمي) في مصر، 27 - 30  نيسان (أبريل): بطولة المحيط في مدينة سيدني الاسترالية، 8 - 12 أيار (مايو): بطولة أوروبا في كرواتيا، 16 - 19  أيار (مايو): بطولة العالم ( كراتيه 1 للشباب) في إسبانيا، 23 - 26 أيار (مايو): بطولة العالم للكبار في أورغواي، 31 أيار (مايو): بطولة العالم – الدوري العالمي ) في المغرب،  24- 26  حزيران (يونيو): بطولة العالم للشباب (كراتيه1) كرواتيا، 27 -30  حزيران (يونيو): بطولة العالم للشباب في كرواتيا، 8- 11 آب (أغسطس): بطولة العالم ( كراتيه 1 للشباب) في المكسيك،  22- 25  آب (أغسطس) بطولة الناشئين وتحت 21 عاما، في البرازيل.
23- 25 آب (أغسطس): بطولة آسيا بطولة الناشئين وتحت 21 عاما، في الفلبين، 13- 15 أيلول (سبتمبر): (كراتيه 1 – سيري ايه) في النمسا، 20 -22 أيلول (سبتمبر): بطولة آسيا للكبار في الصين، 20 -22 أيلول (سبتمبر): بطولة حوض البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا، 27 -29: بطولة الكومنولث في بنغلادش، 9- 13 تشرين الأول (أكتوبر): بطولة العالم للناشئين وتحت 21 عاما، في ايطاليا، 22- 24 تشرين الثاني (نوفمبر): بطولة العالم للفرق في إسبانيا، 5-8 كاون الأول (ديسيبمر): بطولة العالم للشباب في إيطاليا.
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