الخميس 20 تموز 2023
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العواملة: نجحنا بتحويل أنظار العالم إلى المملكة في وقت قياسي

"دولي المصارعة" يبحث مع الأردن استضافة بطولة العالم تحت 20 عاما

رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة خلال كلمته في افتتاح بطولة آسيا - (تصوير: أمجد الطويل)
رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة خلال كلمته في افتتاح بطولة آسيا - (تصوير: أمجد الطويل)
 تلقى رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة، اتصالا هاتفيا من الصربي نيناد لا لوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، استمزج من خلاله مدى قدرة وجاهزية الأردن على استضافة بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما.اضافة اعلان
ومن المقرر، أن تقام بطولة العالم في العاصمة البولندية وارسو بالفترة من 14 إلى 20 آب (أغسطس) المقبل، لكن "الخلافات السياسية" وصعوبة إصدار التأشيرات للاعبي بعض الدول المشاركة من جانب بولندا، بات يدفع الاتحاد الدولي للمصارعة للبحث عن خطة بديلة ونقل الاستضافة لمواجهة أي ظرف طارئ، حيث من المتوقع أن تتضح الأمور بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتأتي ثقة الاتحاد الدولي بالأردن، بعد النجاح الكبير الذي حققه اتحاد المصارعة في تنظيم بطولة آسيا للناشئين والشباب (ذكور وإناث) تحت 15 و20 عاما - والتي تختتم فعالياتها اليوم بصالة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب – في وقت قياسي.
وقال م.محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة في حديثه لـ"الغد": "لقد تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد الدولي للعبة، أثنى من خلاله على الجهود المبذولة في تنظيم بطولة آسيا، ونجاحنا في تحويل أنظار العالم إلى الأردن، في ظل القدرات التنظيمية الكبيرة التي أظهرناها في تأمين الوفود والإقامة واللعب على البساط.. وغيرها". 
وتابع: "نجاح البطولة يؤكد تظافر الجهود بين جميع اللاعبين من مؤسسات مجتمع مدني وحكومية وخاصة، أعتقد أن هذه الاستضافة سيكون لها انعكاسات في توعية المجتمع المحلي باللعبة وزيادة الاهتمام بها"، كاشفا عن توجههم لتقييم المشاركة الأردنية وتعزيز نقاط القوة والعمل على معالجة نقاط الضعف".
واستطرد: "ندرك أن رياضة المصارعة تحتاج إلى نفس طويل لحصد النتائج المرجوة على المدى البعيد، نعتقد اليوم أننا قمنا بوضع الخطوة الأولى وقمنا بالاستعداد للبطولة ضمن الإمكانيات المتاحة، لكن الاستضافة بحد ذاتها، هي النجاح الأكبر لنا". 
وثمن العواملة الجهود المبذولة من أسرة المصارعة والرعاة والمتطوعين ومديرية الأمن العام واللجنة الأولمبية والإعلام، في تحويل أنظار العالم إلى الأردن خلال فترة زمنية قصيرة، ووضع "المصارعة الأردنية" على الخريطة العالمية.
وأشار: "أشكر فريق العمل الذي قام بتنظيم البطولة، لقد كانوا شركاء حقيقيين في إنجاح البطولة، وقاموا بأداء واجباتهم على أكمل وجه، الإشادة الدولية بحسن استضافة المملكة لفعاليات بطولة آسيا لم تأت من فراغ، وإنما تأكيدا للنجاح الذي حققناه". 
وحول الحضور الجماهيري لمنافسات البطولة الآسيوية، قال: "لقد بذلنا جهودا كبيرة لاستقطاب العائلات وخلق أجواء محفزة لهم، وبدأنا نلمس حجم الاهتمام والتفاعل مع اللعبة سواء بالحضور إلى المدرجات أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونأمل بانعكاس ذلك على المنافسات المحلية". 
ويرى العواملة، أن نجاح اتحاد المصارعة في استضافة البطولة الآسيوية وزيادة مشاريعه الاستثمارية، من شأنه أن يفتح الباب أمام تأمين رعاة وداعمين جدد، مشيرا في هذا الصدد: "نتوقع زيادة في مخصصات اللجنة الأولمبية للمصارعة بالعام الجديد، خاصة وأن الدعم يكون مرهونا بالمشاريع، لكننا نريد اليوم التفكير خارج الصندوق والعمل على استثمار البطولة لتأمين عقود رعاية، تمنحنا الاكتفاء الذاتي للمستقبل". 
وفتح رئيس اتحاد المصارعة، الباب أمام استضافة البطولات العربية وغيرها من البطولات، التي يمكن استثمارها والمساهمة خلالها بترويج الأردن سياحيا.
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