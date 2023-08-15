"ديربي الشمال" .. بالانتظار

بدران الشقران

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ننتظر بفارغ الصبر مباراة “ديربي الشمال”، التي تجمع الرمثا والحسين إربد يوم بعد غد، ضمن منفسات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين، وكلنا أمل بأن نشاهد قمة كروية فنية، معطرة بالروح الرياضية والأخلاق العالية التي عودنا عليها جمهور الفريقين المحبب إلى قلبي.أقر وأعترف، أن قلبي وجوارحي تساند فريق الرمثا “العشق والحب والقلب”، وأتمنى له فوزا مؤزرا، ولكنني سأكون أول المباركين للحسين إربد في حال تحقيق الفوز، فالرياضة فوز وخسارة، وهذا هو حال المنافسات التي تفرحنا أحيانا وتحزننا أحيانا أخرى.أجزم أن المباراة تعتبر مهمة للفريقين، فالرمثا يبحث عن تعويض خسارته الأخيرة أمام الفيصلي.. والحسين إربد يسعى لتأكيد جاهزيته للمنافسة على لقب الدوري، ما يوحي بمشاهدة مباراة قوية ومثيرة، سيزينها الجمهور المتوقع تواجده بكثافة فوق مدرجات ستاد الحسن.ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع، هو الحشد الجماهيري على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو حشد لم يخرج عن الروح الرياضية، بل كشف عن علاقة حب واحترام بين الجمهورين، وكشف أيضا عن مكنون من الروح الرياضية، وهذا أمر إيجابي ومشجع، يؤشر لإمكانية مشاهدة مباراة ثرية باللمحات الفنية، وغنية بالتشجيع المثالي وهو ما نبحث عنه.رسالتي للجمهورين العزيزين، أن نلتزم بالروح الرياضية، وأن نحرص على التشجيع بعبارات تعكس واقعنا الطيب وبيئتنا البيضاء، وأن نكون مثالا ومضربا للمثل.. ونعترف في الوقت نفسه، أنه نادرا ما تخلو مباريات جماهيرية من الشحن الزائد والخروج عن المسار، وهو أمر ربما يكون طبيعيا في ظل تعدد وتنوع ثقافات الحضور والجماهير، ولكن ما نرجوه في مباراة بعد غد، أن نشهد حضورا وتشجيعا مثاليا يتناسب مع سمعة الناديين العريقين.