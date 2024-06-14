 
الجمعة 14 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ديمة زبدية تتوج بلقب البطولة العربية للياقة البدنية

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ديمة زبدية

توجت ديمة زبدية بلقب البطولة العربية للياقة البدنية بنسختها الأولى.

 

ونافست زبدية 300 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية في المرحلة النهائية التي أقيمت في مصر تحت درجات حرارة تجاوزت ال 50 درجة مئوية.

تنظم هذه البطولة العربية على غرار الأميركية وتحاكيها في التنظيم والقوة، إذ شهدت المرحلة الأولى (الأسبوع الأول) تنافس 1500 لاعب ولاعبة في مصر، والمرحلة الثانية في الدوحة، والمرحلة الثالثة في عمان وصولا للأخيرة في الغردقة.

واجهت زبدية تحديات قبل البطولة تمثلت في إصابة في قدمها، لكنها قررت المشاركة رغم نصيحة الأطباء، ومشت على " عكاز" مرحلة تلو الأخرى تفاقمت إصابتها لكنها استمرت ونجحت في تحقيق المركز الأول.

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تتمحور أهداف زبدية التدريبية حول تحسين نقاط ضعفها باستمرار، بغض النظر عن مستوى البطولة أو طبيعتها.

 

تؤمن زبدية بقوة المنافسة العربية ولا تستهين بها، وتعتبر كل مشاركة فرصة للتعلم والتطور.


ورغم من مشاركتها في العديد من البطولات، وصفت زبدية البطولة العربية بأنها الأكثر شمولية من حيث تنوع التمارين، مما أتاح للمشاركين فرصة لتحديد نقاط قوتهم وضعفهم.

 

وقالت: "كان مستواها عال جداً من ناحية التمارين، المكان كان مليئاً بالتحدي من ناحية درجات الحرارة، كأي بطولة تقام وخصوصاً أنها المرة الأولى كان هناك بعض العقبات في التنظيم، أما عن مستوى المشاركات كان مستواهن عالياً ويتمتعن بقوة بدنية عالية كون البعض منهن كن في مجال السباحة أو الجمباز وكل منهن تتميز بأداء معين".

ترى زبدية أن غياب الدعم الرسمي يمثل عقبة تواجه اللاعبين العرب، مما يضطرهم للإنفاق من مالهم الخاص للمشاركة في البطولات العالمية.

 

ومع ذلك، أشادت بدعم الشركات العربية للبطولة، خاصة وأن جزءاً من الأرباح سيخصص لدعم غزة. وتؤكد على إمكانيات اللاعبين العرب، وتدعو إلى استمرار البطولة العربية وتطويرها في السنوات القادمة، وتوحيد اللاعبين العرب تحت مظلة واحدة.

انطلقت البطولة العربية للياقة البدنية في رحلة عبر أبرز المعالم العربية، بدءاً من سيدار في لبنان، مروراً بقرطاج في تونس، والأهرامات في مصر، وصولاً إلى توبقال في المغرب، والبترا في الأردن، وجزيرة فيلكا في الكويت، واختتمت في الأقصى، تحقيقاً للحلم العربي.


تميزت البطولة بتسميات تمارينها المستوحاة من المعالم العربية، حيث أشارت زبدية إلى أن تمرين "البترا" كان من أقوى التمارين وأصعبها، تماماً كاسمها. 

بدأت ديمة زبدية مسيرتها في مجال "الكروسفيت" كمدربة عام 2014، وانتقلت إلى التدرب الاحترافي في عام 2017. ومن أبرز إنجازاتها تحقيق مراكز متقدمة في عدة بطولات، منها:

المركز الثاني في بطولة Sand Clash في السعودية عام 2020.
المركز الأول في بطولة Sand Clash في السعودية عام 2022.
المركز الثاني في بطولة The Phoenix في قطر عام 2022.
المركز الأول في بطولة The Phoenix في قطر عام 2023.
المركز الأول في بطولة AUFT في الأردن عام 2023.

وأخيرا المركز الأول في البطولة العربية للياقة البدنية عام 2024

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