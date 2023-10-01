ذهبية بطولة العالم للجمباز.. هدف أبو السعود للتأهل الأولمبي

خالد تيسير العميري

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يتطلع لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، إلى تعويض "خيبة الأمل" في مشاركته الأخيرة بدورة الألعاب الآسيوية، عبر التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم التي تحتضنها بلجيكا، سعيا للتأهل المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية، التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام 2024.وأنهى أبو السعود على جهاز "حصان المقابض" مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية - المقامة حاليا في مدينة هانغتشو الصينية - بحلوله في المركز الثامن عشر بعد جمعه علامة 12.7، رغم ارتفاع سقف رهان اللجنة الفنية في اللجنة الأولمبية على موهبته وقدرته بإحراز ميدالية ذهبية، بيد أن الواقع جاء مخالفا للتمنيات للعديد من الأسباب، أسوة بباقي الرياضات.وعانى أبو السعود من "شد عصبي" على مستوى الظهر في الربع الثاني من العام الحالي، ليغيب عن العديد من الجولات في سلاسل كأس العالم، قبل أن يسير في إجراءات التعافي الصحيحة لإعادة تأهيليه، ومعها عاد ليتأرجح مجددا على جهاز "حصان المقابض"، الذي يؤدي عليه اليوم حركات خاصة جديدة وبصعوبات أكبر بقيادة مدربه الأرمني جورجن سيريكانيان.ويقول لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود في معرض رده على استفسارات (الغد): "الحمد لله على كل ما تحقق، لم أوفق في تسطير إنجاز جديد بدورة الألعاب الآسيوية، لكنني أرى نفسي اليوم جاهزا لخوض بطولة العالم للجمباز من أجل ملامسة الذهب وكتابة تاريخ جديد، والذي سيكون كفيلا بمنحي بطاقة التأهل الوحيدة المخصصة عن جهاز حصان المقابض إلى أولمبياد باريس، لتجنب الدخول بأي حسابات تأهيلية صعبة".وتخطى أبو السعود حاجز التصفيات التأهيلية في بطولة العالم، أمس، ليبدأ رحلة البحث عن تسطير الإنجاز عندما يخوض النهائيات على جهازه، يوم السبت 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.وحل أبو السعود في المركز الرابع من بين 140 لاعبا أمس، بعلامة بلغت 14.900، علما بأن أول 8 لاعبين في التصفيات يتأهلون إلى الدور النهائي.وكان أبو السعود، أحرز الميدالية الفضية في بطولة العالم الماضية التي أقيمت بمدينة ليفربول البريطانية، على فردي الأجهزة "حصان المقابض" بعد أن نفذ حركته بطريقة رائعة وصعوبات جديدة، ليجمع 14.866 نقطة، خلف الإيرلندي ريس ماك كلينجمان، الذي أحرز الميدالية الذهبية بجمعه 15.300 نقطة، فيما حل الأرميني هاروتيون ميردينيان بالمركز الثالث متقلدا الميدالية البرونزية بجمعه 14.733 نقطة.ويشكل وسام التميز الذهبي من الفئة الأولى، الذي أنعم به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على أبو السعود العام الماضي، حافزا للبطل العالمي وأسرة الجمباز من أجل مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات.