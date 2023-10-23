الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ذهبية لقرادة وفوز لمنتخب كرة الهدف في دورة الألعاب البارالمبية

اللاعب عمر قرادة
لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عمر قرادة
عمان - الغد - حقق لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، عمر قرادة، اليوم الاثنين، الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 49 كغم بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية، محققا أولى ميداليات الآردن في هذه البطولة.اضافة اعلان
ونجح "قرادة" في حصد المركز الأول من بين 12 لاعب شاركوا ضمن منافسات وزن 49 كغم.
وتمكن عمر قرادة - بطل بارالمبيك طوكيو 2020 - من رفع 182 كغم ليحتل المركز الأول وينجح في تحقيق رقم قياسي جديد على مستوى دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية.
وحل العراقي مُسلم السوداني في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية بعد أن تمكن من رفع 173 كغم وحقق الفيتنامي لي فان كونغ الميدالية البرونزية بعد أن جاء في المركز الثالث.
وتعتبر هذه ثاني ميدالية يُحققها البطل عمر قرادة في دورات الألعاب الآسيوية حيث سبق وأن نال الميدالية الذهبية كذلك في النسخة الأولى والتي أقيمت في مدينة هانغزو الصينية عام 2010.
وعلى صعيد المنتخب الوطني لكرة الهدف، فقد حقق المنتخب اليوم الاثنين  بداية قوية بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية وذلك بتحقيقه الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 13-6 في أولى مباريات المنتخبين ضمن المجموعة الأولى.
وفرض المنتخب الوطني أفضليته على أحداث المباراة حيث أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 9-2 قبل أن ينتهي الشوط الثاني على وقع التعادل 4-4.
وتصدر منتخبنا مجموعته برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الصين.
وسيلتقي منتخبنا الوطني في ثاني مبارياته بآسياد هانغتشو  غدا الثلاثاء مع المنتخب الكوري الجنوبي.
وسيسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز حظوظه في التأهل إلى دور خروج المغلوب.
ويُشارك في منافسات كرة الهدف في آسياد هانغتشو 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات، الصين والأردن والسعودية وكوريا الجنوبية فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيران والعراق واليابان وقطر حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي والذي سيلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
ويمثل المنتخب الوطني في آسياد هانغتشو كل من اللاعبين : عبد الرمحي وعماد عليان ومحمد السيد ومحمد الدقم وأسامة الزيود ومحمد بدر إلى جانب المدير الفني عبدالله الداغستاني والمدرب كمال ابراهيم.
إلى ذلك يفتتح المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبي، غدا الثلاثاء، مشاركته في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي تستمر حتى 28 تشرين الأول الحالي.
وسيشارك لاعب المنتخب الوطني، نبيل مقابلة، يوم غد في منافسات نهائي سباق 5 آلاف متر للفئة 13 كما سيشارك "مقابلة" كذلك في نهائي سباق 1500 متر يوم الأربعاء.
وكان نبيل مقابلة قد توج في نسخة جاكارتا عام 2018 بالميدالية الفضية ضمن سباق 1500 متر.
كما سيخوض بطل بارالمبيك طوكيو وحامل الرقم القياسي العالمي، أحمد هندي، منافسات دفع الجلة يوم الجمعة القادم ويسبقها مشاركته في منافسات رمي الرمح يوم الخميس.
ويتطلع "هندي" إلى تكرار إنجازه كما في النسخة الماضية عندما نال الميدالية الذهبية ضمن منافسات دفع الجلة.
وأشار مدرب المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبي، محمد الحراسيس، إلى أن معنويات مقابلة وهندي عالية وهما يتطلعان لتحقيق أفضل النتائج وتسجيل إنجازات جديدة للرياضة الأردنية البارالمبية.
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