ذهبية وبرونزيتين للأردن في بطولة آسيا

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أحرز لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، محمد الجعفري، اليوم السبت، الميدالية الذهبية، فيما توج كل من عبدالله حماد وجود الضروس، بميداليتين برونزيتين، وذلك ضمن منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة آسيا للكراتيه والمقامة في ماليزيا.