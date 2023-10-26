الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ذهبية وفضية للأردن في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

لاعب المنتخب الوطني البارالمبي عبدالكريم خطاب (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني البارالمبي عبدالكريم خطاب (من المصدر)
 نجح لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عبدالكريم خطاب أمس، في نيل الميدالية الذهبية ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.اضافة اعلان
خطاب حقق المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 88 كغم، حيث تمكن من رفع 242 كغم ليحقق رقما قياسيا على مستوى دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية.
وجاء في المركز الثاني اللاعب الصيني وي جي جونغ، والذي رفع 225 كغم، وحل اللاعب الكازاخستاني خاماييف رحمتجان في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية، بعد أن رفع 203 كغم.
وتعتبر هذه هي ثاني ميدالية ذهبية يحققها عبدالكريم خطاب ضمن دورات الألعاب الآسيوية، حيث كان  نال ذهبية النسخة الثانية والتي جرت في مدينة إنتشون الكورية الجنوبية العام 2014.
من ناحية أخرى، نالت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، أسماء عيسى، أمس، الميدالية الفضية، حيث تمكنت من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية ضمن منافسات وزن 79 كغم، بعد أن تمكنت من رفع 124 كغم، وجاءت اللاعبة الصينية، هان ميوهان، بالمركز الأول ونالت الميدالية الذهبية، بعد أن تمكنت من رفع 148 كغم، وحلت الإندونيسية سيتي محمود بالمركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية، بعد أن رفعت 113 كغم.
وأنهى لاعبا المنتخب الوطني لكرة الطاولة البارالمبية، أسامة أبو جامع وفاتن عليمات، أمس مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، بعد أن شاركا ضمن منافسات الزوجي المختلط حيث خسرا في دور الـ16 أمام ثنائي كوريا الجنوبية كيم جونغ غيل ويون بنتيجة 3-0.
أبو جامع وعليمات، خرجا من الدور ربع النهائي في منافسات الفردي ضمن الدورة الآسيوية البارالمبية.
وحل المنتخب الوطني لكرة الهدف في المركز الخامس ضمن منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح المنتخب الوطني، في حسم المركز الخامس بعد أن تمكن أمس من تحقيق الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 10-4.
ولم يتمكن المنتخب الوطني من التأهل إلى الدور نصف النهائي من المنافسات، بعد أن تعرض لخسارتين في دور المجموعات أمام كوريا الجنوبية والصين مقابل فوز وحيد على حساب المنتخب السعودي.
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