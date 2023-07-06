الجمعة 07 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ذهبية وفضيتان للسباحة وبرونزيتان للجودو في الدورة العربية

الأميرة آية بنت فيصل خلال حضورها حفل افتتاح الدورة العربية -(من المصدر)
الأميرة آية بنت فيصل خلال حضورها حفل افتتاح الدورة العربية -(من المصدر)
 بحضور سمو الأميرة آية بنت فيصل رئيسة البعثة الأردنية، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، ورئيسة اتحاد الكرة الطائرة ورئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، وسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، افتتحت أمس الأول النسخة الخامسة عشرة لدورة الألعاب العربية بالجزائر العاصمة.اضافة اعلان
ذهبية وفضيتان وبرونزيتان
واستهل المنتخب الوطني للسباحة مشاركته في دورة الألعاب العربية بحصوله على ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين، في افتتاح منافسات السباحة بمدينة وهران، فيما أضاف لاعبا المنتخب الوطني للجودو أحمد الرفوع وعبدالله مقداد ميداليتين برونزيتين للأردن.
في منافسات السباحة نجح السباح عمرو الور في نيل ذهبية سباق 100 متر صدر بعد أن أنهى السباق النهائي بزمن بلغ 1:01.56 دقيقة.
وفاز السباح ليث صباح بالميدالية الفضية لسباق 100 متر ظهر بعد أن أنهى السباق النهائي بزمن بلغ 57:34 ثانية.
وحقق المنتخب الوطني والمكون من السباحين، عماد زبن وليث صباح وعدنان العبداللات ومحمد البدور فضية سباق التتابع 4 في 100 متر سباحة حرة.
وتمكن لاعبا الجودو أحمد الرفوع وعبدالله مقداد من الفوز ببرونزيتي وزن تحت 66 كغم ووزن تحت 90 كغم.
تأهل لاعبو منتخب
الريشة الطائرة
تأهل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للريشة الطائرة إلى دور الـ 16 في منافسات فردي الرجال والسيدات التي جرت امس الخميس في صالة ايشرا عين البنيان بالجزائر العاصمة.
وبلغ لاعب المنتخب الوطني بهاء الشنيك دور الـ16 بعد تغلبه على القطري بخيت الغانم 2-0، وقلب لاعب المنتخب الوطني عز الدين أبو عرة تأخره أمام العراقي يوسف خضور إلى فوز 2-1 ليبلغ دور الـ16، وتأهلت إلى الدور ذاته لاعبة المنتخب الوطني مرح عمر بفوزها على الجزائرية دنيا نعيمة 2-0، ووصلت إلى نفس الدور لاعبة المنتخب الوطني مريم أبو عرة بتفوقها على العراقية مريم هنير 2-0.
 خسارة لـ"طائرة" السيدات  
وتعرض المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات، أمس الخميس، للخسارة أمام نظيره التونسي بنتيجة 0-3 بواقع (11-25، 10-25، 14-25)، في اللقاء الذي جرى في صالة حرشة حسان بمستهل مشواره بالدورة.
ويلتقي منتخب الطائرة للسيدات في المباراة المقبلة مع الجزائر عند الساعة الثالثة مساء السبت المقبل بتوقيت الأردن.
 منافسات اليوم
ويستهل المنتخب الوطني للملاكمة مشواره في الدورة عند الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت الأردن، حيث يطمح اللاعبون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من فرصهم في تحصيل الميداليات الملونة.
ويفتتح المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال مشاركته اليوم عندما يلتقي فلسطين عند الساعة السادسة مساء بتوقيت الأردن في صالة حرشة حسان في الجزائر العاصمة.
ويشهد اليوم ظهور لاعبو المنتخب الوطني للجمباز في مدينة وهران، حيث يمتلك المنتخب الوطني حظوظا وافرة للتتويج بالميداليات وخاصة عبر اللاعب أحمد السعود على جهاز حصان المقابض وأحمد حبيب على جهاز حصان المقابض وربى الداوود على جهاز حصان القفز.
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