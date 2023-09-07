الخميس 07 أيلول 2023
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ذهبيتان وفضية وبرونزية للأردن في بطولة آسيا لأشبال وزهرات التايكواندو

ليان
لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو ليان الرواشدة تفوز بذهبية في بطولة آسيا .-(من المصدر)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - توج  لاعبا المنتخب الوطني للأشبال وزهرات التايكواندو أسامة المناصير (فئة طول 160 سم) وليان ‏الرواشدة (فئة طول 164 سم) بميداليتين ذهبيتين، وفازت سولاف العدوان (فئة طول 160 سم)  باميدالية الفضية،  ونالت سيلينا وريكات (فئة طول 156 سم) الميدالية البرونزية  اليوم في بطولة آسيا الخامسة للتايكواندو ، والمقامة في العاصمة اللبنانية بيروت‎ ليصبح رصيد الأردن في البطولة ‎7 ميداليات (2 ذهب 2 فضة و3 برونزيات).اضافة اعلان
وكان أول أيام البطولة قد حقق  لاعب المنتخب الوطني محمد الفايز (فئة طول 156سم) الميدالية الفضية، كما نالت لاعبتا المنتخب الوطني للزهرات صفاء عنيزات ( فئة طول 144 سم) وزين ملحم ( فئة طول 152 سم) ميداليتين برونزيتين.
وخرج من البطولة  اليوم أحمد ربابعة (فئة طول 172 سم) وعلاء درادكة (فئة طول 164 سم)  وزينب بصيلة (فئة طول 168 سم).
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