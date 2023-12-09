ذهبيتان وفضية وبرونزية للمصارعة الحرة في البطولة العربية

اضافة اعلان

أحرز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، أربع ميداليات ملونة (ذهبيتان وفضية وبرونزية)، ليحرز المركز الثالث في المجموع العام خلف منتخبي العراق وسورية، ضمن منافسات البطولة العربية التي تقام فعالياتها في قاعة نادي الجيش بالعاصمة العراقية بغداد، وتختتم غدا.وتقلد اللاعب ارزو شاميل ذهبية وزن (79 كغم)، يليه العراقي قتيبة مصطفى ثانيا بالميدالية الفضية، فيما جاء السوري أنس الخالدي ثالثا بالميدالية البرونزية.كما أحرز اللاعب زيد الشيشاني ذهبية وزن (97 كغم)، فيما تقلد العراقي عبدالله اركان الميدالية الفضية، وجاء السوري أنور شرفاوي ثالثا بالميدالية البرونزية.وحل لاعب المنتخب الوطني عبدالكريم أبو دعيج بالمركز الثاني لوزن (92 كغم) متقلدا الميدالية الفضية خلف العراقي عيسى عبد السلام، الذي أحرز الميدالية الذهبية، فيما كان التونسي صبري مناصرية يحرز الميدالية البرونزية.وظفر اللاعب زيد اسحاق بالميدالية البرونزية لوزن (65 كغم)، خلف العراقي كريم جواد صاحب الميدالية الذهبية، فيما أحرز السوري مجد عيشا الميدالية الفضية بحلوله ثانيا.وضمن وزن (57 كغم)، أحرز العراقي عمر شوكت الميدالية الذهبية، وتقلد التونسي خليل البركوتي الميدالية الفضية، فيما ظفر اليمني عيسى محمد يحي بالميدالية البرونزية، كما واصلت العراق سيطرتها على المراكز الأولى بعدما تقلد عبدالله اركان الميدالية الذهبية لوزن (61 كغم)، يليه الجزائري عبدالغني بن عطالله والسوري إبراهيم التابع.وهيمن العراقي علي العبيدي على ذهبية وزن (70 كغم)، يليه الجزائري سعد بوقرة والسوري أحمد النكدلي، فيما كان التونسي خير الدين بن تليلي يمنح تونس الميدالية الذهبية بوزن (74 كغم)، يليه الجزائري عبدالقادر ايكال والسوري يوسف سلمان بالمركزين الثاني والثالث تواليا.واحكم العراقي مصطفى عبدالباسط قبضته على ذهبية وزن (86 كغم)، يليه الجزائري فاتح بن فرج الله والسوري محمد الأوساط في المركزين الثاني والثالث تواليا، فيما منح عمر صارم سورية ميداليتها الذهبية الوحيدة في المصارعة الحرة لوزن (125 كغم)، تاركا التونسي حمزة الرحماني والعراقي علي شلوب بالمركزين الثاني والثالث تواليا.واخفق لاعبو المنتخب الوطني، صهيب المرافي وعبدالله مكون وأورتس شاميل، في الصعود إلى منصة التتويج عن منافسات المصارعة الحرة، التي يقودها المدربان الوطنيان رمزي وهاني المرافي.ويخوض لاعبو المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، مصطفى القاضي وأحمد دهشان وعمرو عبدالفتاح وسلطان ضامن وأحمد خالد وعمر ضراغمة ويحيى حسين أبو طبيخ وصهيب الحسنات، الأدوار التمهيدية بفئات أوزانهم، اليوم، للمنافسة على الميداليات الملونة في النهائيات، بقيادة المدربين الوطنيين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر.ويضم الوفد الأردني كلا من رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة رئيسا للوفد، وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات إداريا، وعضو اتحاد المصارعة ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح الزريقات، إلى جانب الحكام الدوليين رشدان ندى ونايف علوش وسميح عبيد من أجل الكنترول، والحكمان زين كريشان وتسنيم داوود من أجل الترقية.