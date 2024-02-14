رؤساء أندية المحترفين يجتمعون اليوم في الوحدات بحثا عن الدعم المالي

يحيى قطيشات

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تتفاقم أزمة أندية المحترفين لكرة القدم بشكل واضح، وتسببت المشكلة المالية والصعوبات في عدم إيجاد مصادر دعم تساهم في سد جزء من الاحتياجات الشهرية للنادي، وتأمين مستحقات اللاعبين المتراكمة منذ أشهر، إضافة لتسديد الديون للاعبين والأجهزة الفنية في قضايا محكوم فيها سابقا، في ظاهرة سلبية للفرق من حيث عدم الانتظام في التدريبات والغيابات المستمرة، واستقالة الأجهزة الفنية.وانعكس ذلك سلبيا على منظومة المستوى الفني والبدني للاعبين، وتسبب في عدم استقرار الفرق، نتيجة تذمر اللاعبين وإضرابهم، بسبب عدم قدرة أنديتهم على توفير مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا، ما يستوجب الوقوف على هذه التفاصيل لمعالجتها في أسرع وقت.وعقب الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب النشامى في بطولة كأس آسيا 2023، بالحصول على مركز الوصافة، ونيل جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار، والدعم الحكومي البالغ مليون ونصف المليون دينار، والدعم الوارد للاتحاد من شركات القطاع الخاص، وانتعاش الوضع المالي لاتحاد الكرة، وجدت إدارات أندية المحترفين أن الوقت أصبح مناسبا لوقفة صادقة وسريعة من الاتحاد نحو الأندية التي ضحت كثيرا لمصلحة المنتخبات الوطنية، وخاصة منتخب النشامى.ودعت الأندية لعقد اجتماع مهما عند الساعة الرابعة من مساء اليوم في مقر نادي الوحدات، وذلك لبحث العديد من القضايا التي تهم الأندية وخاصة الوضع المالي، حيث يشكل استمرار غياب الراعي الرسمي لمنافسات دوري المحترفين للموسم الحالي، وقلة الموارد المالية، سببين رئيسيين في تأزم العلاقة بين الاتحاد والأندية، وبالتالي ضرورة الوقوف على هذين السببين لمعالجتهما في سبيل مصلحة الكرة الأردنية، في وقت تعاني فيه الأندية نقصا حادا في مواردها المالية، وتتحمل ديونا غير مسبوقة تتعلق بالالتزامات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجهات متنوعة.ويعاني اللاعبون أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل عدم قدرة الأندية على سداد ودفع الالتزامات المالية لهم منذ أشهر، ولعل صرخة لاعب فريق سحاب عمر قنديل دقت ناقوس الخطر لايجاد حلا جذريا لمشكلة الأندية من الناحية المالية، ورسم أطر لعلاقة جديدة بين الأندية واتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، بما يكفل الحفاظ إقامة منافسات قوية تصب في مصلحة تطوير اللعبة بشكل عام.وأكد رؤساء أندية الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم في تصريحات لـ "الغد" أن الوقت قد حان لإعادة ترتيب البيت الداخلي لتعاون الأندية والاتحاد، ووضع أسس جديدة لتعاملها مع الاتحاد، في ظل الإنجاز الكبير لمنتخب النشامى، خصوصا وأن الأندية لعبت دورا مهما في تحقيقه وضحت من أجل الوصول لذلك مع كل التقدير والشكر لاتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، والجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموته، ونجوم المنتخب الذين اثبتوا انهم على قدر التحدي والمسؤولية.وأكد رؤساء الأندية ضرورة أن يبادر اتحاد الكرة بدعم الأندية بجزء من الأموال الذي دخلت صندوق الاتحاد بعد الإنجاز، بعدما فقدت الإدارات كل وسائل الاتصال مع الشركات والمؤسسات الخاصة التي تأثرت إلى حد كبير بتداعيات أزمة "كورونا"، ما زاد من معاناة الأندية في إيجاد الداعمين إلا من ارتبطت معها باتفاقيات سابقة، وأصبحت مهمة إدارات الأندية صعبة في البحث عن شركات راعية، فيما تبدو فرصة اتحاد الكرة أفضل خاصة بعد الإنجاز التاريخي لمنتخب النشامى.وأضافوا: "إن الضائقة المالية لأندية المحترفين لها أسبابها المستمرة، إذ لم يتوفر للأندية الدعم الحكومي الكافي، سواء من وزارة الشباب أو اتحاد الكرة، إضافة إلى قلة الدخل العائد من ريع المباريات، وغياب دعم الجماهير ومحبي الأندية، وأن من أهم الحلول المطروحة حاليا، أن يكون هناك تدخل حكومي سريع، بشكل يمكن جميع أندية المحترفين من سداد مديونيتها، وتحديد شروط الصرف وضبط ميزانيتها المالية، ورفع قيمة الدعم المخصص من اتحاد الكرة ووزارة الشباب".ومن القضايا التي تطالب الأندية بحلها، الجوائز المالية المتواضعة لأصحاب المراكز الأولى في البطولات المختلفة، حيث يحصل الفريق الفائز بلقب دوري المحترفين حاليا على جائزة مالية تقدر بـ 60 ألف دينار، وهو مبلغ لا يلبي الطموح مقارنة بعقود اللاعبين المحليين أو الأجانب التي يبرمها كل ناد خلال الموسم.ويأمل الشارع الرياضي الأردني، أن يبادر اتحاد الكرة بدعم الأندية والمساهمة في حل أزمتها المالية هذا الموسم، والاتفاق على آلية جديدة خلال الموسم المقبل، حيث معاناة اللاعبين والأجهزة الفنية كبيرة، والمستوى الفني لمباريات الدوري ضعيفة، والحديث السلبي عن واقع الكرة الأردنية، والصعوبات المالية يعطي صورة سلبية عن الكرة الأردنية، التي أصبحت حديث الشارع العربي والآسيوي إيجابيا ونالت إشادة واسعة بعد الإنجاز غير المسبوق للنشامى.