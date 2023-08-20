رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة يشيد باستضافة الأردن لبطولة العالم

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اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضياختتمت أمس منافسات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، والتي أقيمت فعالياتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ونظمها اتحاد المصارعة بإشراف الاتحاد الدولي.وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة الصربي نيناد لالوفيتش، بحسن التنظيم الأردني للبطولة، مشددا أن الأردن كانت عند مستوى رهان المكتب التنفيذي للاتحاد، الذي منحها شرف تنظيم البطولة على حساب ملفات الترشح المقدمة من ألبانيا وتركيا واليونان، بعد سحبها من بولندا.وأضاف: ما يميز بطولة العالم في الأردن هو سرعة تجهيز الصالة الرياضية وحسن الضيافة وتسهيل إجراءات دخول وخروج الوفود الرياضية للبلاد ومنحهم التأشيرات بأوقات قياسية، هذا الأمر أثبت أن النشامى على قدر المسؤولية الموكلة إليهم".وأعرب لالوفيتش عن امتنانه لاتحاد المصارعة برئاسة م. محمد العواملة ونائبه م.عبدالله قطيشات مدير البطولة وعبد العزيز طمليه مدير الاتحاد، والذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل إنجاح البطولة وبوقت قياسي، كما عبر لالوفيتش عن سعادته الكبيرة بنجاح البطولة بكل المقاييس التنظيمية والفنية، مبينا أن هذا النجاح سينعكس إيجابا على أي ملفات تنظيمية تقدمها الأردن مستقبلا.النتائج الفنيةتوج الكازاخستاني إيشار كورباييف بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 55 كغم، وحقق الأذربيجاني فريد صديقهل الميدالية الفضية وجاءت الميدالية البرونزية عبر كل من القيرغيزستاني نورستان سووركولوف والأوزبكي أليشر جانييف.وضمن منافسات وزن 63 كغم، توج الإيراني أحمد رزا نزهد بالميدالية الذهبية وحقق القيرغيزستاني زانتورو ميرزاليف الميدالية الفضية ونال كل من الكازاخستاني دينيسلام ساجيجان والياباني فورونا ساوادا الميدالية البرونزية.وضمن منافسات وزن 77 كغم، حقق الإيراني اليرزة مراد الميدالية الذهبية والمالدوفي الكسندرو سولوفي الميدالية الفضية وحقق الهندي ديباك بونيا الميدالية البرونزية.واقيمت المواجهة النهائية للمصارعة الرومانية الرجال والسيدات أمس، حيث سيحضر عدد من المسؤولين لتتويج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الأوزان.