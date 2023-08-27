رابطة اللاعبين الدوليين تتخذ جملة من القرارات والتوصيات

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نقل فادي زريقات نائب رئيسة رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، تحيات الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة الرابطة لأعضاء مجلس الإدارة، وتقدير سموها لكافة الجهود التي تصب نحو تطوير عمل الرابطة وخدمة المنتسبين لها والارتقاء بنشاطاتها وخدماتها بما يتناسب مع إنجازات الرياضة الاردنية.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد الثلاثاء في مقر الرابطة برئاسة فادي زريقات، وشهد اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات بعد المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة.وكان من أبرز القرارات المصادقة على إعادة تشكيل لجنة صندوق الحسين للمنح الدراسية برئاسة فادي الزريقات، بشير الرواشدة نائبا للرئيس وعضوية د. بشار الحوامدة ود. غالب الحوراني و محمد الدسوقي مقرراً، وإعادة تشكيل اللجنة المالية والتسويق برئاسة لؤي الشوملي، إضافة للأعضاء: د. وليد زعرب، ايمان العزب وأيمن دعيس، وعلى ان يقوم رئيس اللجنة باختيار عدد من الأعضاء الجدد ورفع توصية بالأسماء الى مجلس إدارة الرابطة، كما وافق المجلس على إضافة د. بشار الحوامدة والسيد لؤي الشوملي لعضوية اللجنة الاجتماعية، وجواد الرطروط لعضوية لجنة العضوية بناءً على توصية من رئيس اللجنة د. وليد زعرب.وتقرر أيضا تفعيل دور لجنة محافظة العقبة التي يرأسها محمد المغربي لإقامة نشاطات مختلفة بالتنسيق مع اللجنة الإجتماعية الرياضية.كما استعرض المجلس تنظيم الرابطة للنسخة الثانيه من سباق الضاحية الذي أقيم مناسبة عزيزة على قلوب الاردنييون وهي: عيد ميلاد الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين وحفل زفاف سمو ولي العهد وعيد الاستقلال 77، حيث اقيم السباق في متنزه الرابطة في شهر حزيران (يوينو) الماضي .وأطلع المجلس على جميع النواحي التنظيميه والإدارية للسباق الذي تم خلاله توزيع جوائز مالية لجميع الفئات المشاركة من السيدات والرجال، كما استمع المجلس لشرح وافٍ من السيدة إيمان العزب رئيسة اللجنة عن إيجابيات وسلبيات السباق وضرورة الإستفادة من جميع النقاط التي تم رصدها في النسخة الأولى والثانية للسباق.وأكد رئيس لجنة العضوية د. وليد زعرب على أهمية زيارة الإتحادات الرياضية لتعزيز مفهوم الانتساب للرابطة لدى الاتحادات كافة ولدى اللاعبين الدوليين المعتزلين والحاليين وأركان اللعبة، وأخيراً الموافقة على تشكيل فريق كرة قدم من اللاعبين المعتزلين وأعضاء الرابطة للمشاركة في المناسبات والمباريات الودية مع المؤسسات والهيئات الرياضية والشبابية.