راتب شهر إضافي.. معضلة جديدة يصنعها تأجيل مباريات كأس الأردن

يحيى قطيشات

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عمان – شكل تأجيل إقامة ما تبقى من منافسات بطولة كأس الأردن، حتى نهاية مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، حالة من القلق عند إدارات معظم الأندية التي ما تزال تملك فرصة المنافسة على اللقب.ووجدت إدارات الأندية نفسها في ورطة بسبب ختام منافسات دوري المحترفين، ودخولها في فترة توقف جديدة تقارب 3 أسابيع، بانتظار أن تلعب مباراة أو مباراتين وتنهي موسمها، الأمر الذي يضرب قدراتها المالية ويضاعف من همومها، ويرفع قيمة مطالب اللاعبين والمدربين في ظل امتداد الموسم الكروي.وتعاني معظم الأندية المتواجدة في منافسات البطولة حتى الآن، من مشاكل وصعوبات وعوارض الأزمة المالية الناتجة عن مطالبات من اللاعبين والأجهزة الفنية، والتي أثرت بشكل واضح على المباريات الأخيرة في الدوري، ما تسبب في إضرابات اللاعبين عن التدريبات في مناسبات كثيرة، بسبب المطالبات المالية والمستحقات المتأخرة، وعدم قدرة الإدارات على تلبية طلبات الأجهزة الفنية والإدارية.وترى الأندية، أن فترة التوقف الأخيرة وبعد ختام مشوارها في دوري المحترفين، تتطلب نفقات مالية إضافية، تفوق قدراتها، الأمر الذي سيدخلها مجددا في دوامة من المشاكل والصدامات مع اللاعبين والمدربين الذين لن يرضوا بإطالة أمد تأخير رواتبهم لأشهر طويلة، ما ينعكس سلبا على التحضيرات الفنية لمنافسات بطولة كأس الأردن.وستقام المباريات المتبقية من البطولة اعتبارا من منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، على أن تقام المباراة النهائية فبل الخامس والعشرين من الشهر ذاته، حيث يلتقي في دور الثمانية الرمثا والوحدات على ستاد الحسن، ويقابل الفائز فريق شباب الأردن في الدور نصف النهائي، فيما يستضيف فريق السلط نظيره فريق سحاب في مباراة دور الثمانية ويتأهل الفائز إلى مواجهة فريق الحسين إربد بطل الدوري.وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات دور الثمانية وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي، على أن يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين في المباراة النهائية.وأكد رئيس ناد من أندية المحترفين طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتحاد زاد من معاناة الأندية المالية والصعوبات المختلفة، بتأخير إقامة مباريات بطولة الكأس أكثر من 18 يوما بعد نهاية دوري المحترفين، وأضاف في حديث لـ"الغد": "يدرك الجميع أن كل يوم إضافي يكلف إدارات الأندية مبالغ مالية، ويزيد المواجهة مع اللاعبين والأجهزة الفنية الذين يطالبون بمستحقاتهم، وسط عجز صناديق الأندية بعد موسم صعب للغاية". وبين، أن معظم أندية المحترفين تعيش هذه الأيام في مأزق حقيقي نتيجة ضعف الموارد، ما تسبب في شكاوى ضدها من قبل لاعبين ومدربين، وأثرت الأزمات المتتالية على انتظام اللاعبين في التدريبات، مضيفا أن تأجيل مباريات الكأس، كان محور حديث ونقاش بين رؤساء الأندية في اجتماعاتهم، وتمت الإشارة إلى ذلك في أكثر من لقاء مع اتحاد الكرة.وأردف قائلا: "المطلوب من اتحاد الكرة النظر في دعم الأندية التي تنافس حاليا في بطولة الكأس، عن فترة التوقف الحالية، فلا يعقل أن ينتهي موسم 6 فرق وتبقى 6 فرق أخرى تنتظر".ويرى المتابع الرياضي د. سالم البيطار، أن إقامة المباريات المتبقية من بطولة كأس الأردن لغاية نهاية مشاركة منتخب النشامى، يصب في صالح فريق أو فريقين فقط، وبشكل أعباء كبيرة على أندية سحاب والسلط وشباب الأردن والسلط والتي عليها مستحقات مالية لأشهر، مضيفا: "الاستقرار الفني غير موجود وهذا يشكل أثرا سلبيا على الفرق وأدائها فنيا".وتمنى البيطار على اتحاد الكرة، تقديد دعم خاص إلى الأندية المتبقية في منافسات بطولة الكأس، ما يساهم في استمرار التدريبات خلال الفترة المقبلة، من أجل إيجاد روح المنافسة بين الفرق، وإعطاء البطولة نوعا من الإثارة والندية.