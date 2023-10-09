رالي قبرص يفشل في تحديد هوية بطل الشرق الأوسط .. والقرار بيد "فيا"

أيمن وجيه الخطيب

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تسبب احتلال المتسابق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود المركز الثاني في رالي قبرص آخر جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، إلى تعادله مع القطري ناصر العطية الذي ظفر بلقب رالي قبرص، وبالتالي تأجيل الإعلان عن هوية الفائز في بطولتي الشرق الأوسط للراليات للسائقين والملاحين.وتعادل العطية مع العُماني الرواحي في صدارة الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط ووفقا للوائح البطولة الإقليمية، ينتظر قرار الاتحاد الدولي للسيارات لتحديد البطل.وتنص اللوائح الرياضية لبطولة الشرق الأوسط للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، على أن الاتحاد يحتفظ بالحق في تحديد الفائز بلقب بطولة الشرق الأوسط بعد فشل رالي قبرص – الجولة الأخيرة والحاسمة في حل الموقف. وسينتقل القرار الآن إلى لجنة الراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.والفوز الثامن في قبرص يضع العطية في طريقه لتحطيم رقمه القياسي البالغ 18 بطولة للشرق الأوسط للراليات، بينما يهدف الرواحي والحمود إلى انتزاع أول لقب لهما بعد فوزهما في راليي عُمان والأردن في وقت سابق من هذا الموسم. وحقق كلا السائقين فوزا بأربع مراحل لكل منهما، حيث حقق العطية رقماً قياسيا بتحقيق فوزه الـ84 بفوزه في بطولة الشرق الأوسط للراليات، وحقق بوميل فوزه الـ32 .وبروح التنافس الرياضي صرح العطية عقب انتهاء رالي قبرص لوسائل الإعلام قائلا:" فرحتي غامرة بالفوز بلقب رالي قبرص الدولي في نسخته الـ50 ، الحمدلله على الفوز بهذا اللقب المهم، وأتمنى أن يتم تقسيم اللقب بيني وبين السائق العُماني عبدالله الرواحي وذلك تشجيعاً وتحفيزا له، ونحن ننتظر قرار الاتحاد الدولي للسيارات، وأنا الآن مغادر إلى المغرب من أجل المشاركة في رالي المغرب."وأضاف: "نحن نحب رالي قبرص وهذا هو سبب وجودنا هنا. لقد أنهينا الموسم ونحن متساويان وسنرى ما سيقرره الاتحاد الدولي للسيارات. هذه هي المرة الأولى التي يتعادل فيها بطلان على اللقب الإقليمي ".وقال الرواحي لوسائل الإعلام: "بغض النظر عن نتيجة اجتماع الاتحاد الدولي للسيارات، نحن نتنافس في ظل أجواء تنافسيه رياضية شريفة، لا يهم من يفوز، نحن تعلمنا كثيرا في وقت قصير ونافسنا على اللقب، وهو أمر مهم بالنسبة إلينا".وقال الملاح الأردني عطا الحمود لـ"الغد":" حققنا المركز الثاني في رالي قبرص وكنا قبل ذلك متصدران بفارق 6 نقاط عن العطية وباوميل، والآن تعادلنا بالمراكز والنقاط ، وقرار الفائز في بطولتي الشرق الأوسط للسائقين والملاحين بيد الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، حيث لم يتم تحديد موعد محدد للبت في الأمر، نتطلع إلى أن نكون عند حسن ظن الجميع، بذلنا جهودا مضاعفة العام الحالي، ووقفنا مرتين على منصة التتويج في راليات عُمان ولبنان وقبرص، وأتطلع إلى أن يكون الفوز حليف الجميع".