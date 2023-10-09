الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رالي قبرص يفشل في تحديد هوية بطل الشرق الأوسط .. والقرار بيد "فيا"

السائق العُماني الرواحي وملاحه الأردني الحمود على منصة التتويج في رالي قبرص .-(من المصدر)
السائق العُماني الرواحي وملاحه الأردني الحمود على منصة التتويج في رالي قبرص .-(من المصدر)
 تسبب احتلال المتسابق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود المركز الثاني في رالي قبرص آخر جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، إلى تعادله مع القطري ناصر العطية الذي ظفر بلقب رالي قبرص، وبالتالي تأجيل الإعلان عن هوية الفائز في بطولتي الشرق الأوسط للراليات للسائقين والملاحين.اضافة اعلان
وتعادل العطية مع العُماني الرواحي في صدارة الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط ووفقا للوائح البطولة الإقليمية، ينتظر قرار الاتحاد الدولي للسيارات لتحديد البطل.
وتنص اللوائح الرياضية لبطولة الشرق الأوسط للراليات  التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، على أن الاتحاد يحتفظ بالحق في تحديد الفائز بلقب بطولة الشرق الأوسط  بعد فشل رالي قبرص – الجولة الأخيرة والحاسمة في حل الموقف. وسينتقل القرار الآن إلى لجنة الراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.
والفوز الثامن في قبرص يضع العطية في طريقه لتحطيم رقمه القياسي البالغ 18 بطولة للشرق الأوسط للراليات، بينما يهدف الرواحي والحمود إلى انتزاع أول لقب لهما  بعد فوزهما في راليي عُمان والأردن في وقت سابق من هذا الموسم. وحقق كلا السائقين فوزا بأربع مراحل لكل منهما، حيث حقق العطية رقماً قياسيا بتحقيق فوزه الـ84 بفوزه في بطولة الشرق الأوسط للراليات، وحقق بوميل فوزه الـ32 .
وبروح التنافس الرياضي  صرح العطية عقب انتهاء رالي قبرص لوسائل الإعلام  قائلا:" فرحتي غامرة بالفوز بلقب رالي قبرص الدولي في نسخته الـ50 ، الحمدلله على الفوز بهذا اللقب المهم، وأتمنى أن يتم تقسيم اللقب بيني وبين السائق العُماني عبدالله الرواحي وذلك تشجيعاً وتحفيزا له، ونحن ننتظر قرار الاتحاد الدولي للسيارات، وأنا الآن مغادر إلى المغرب من أجل المشاركة في رالي المغرب."
وأضاف: "نحن نحب رالي قبرص وهذا هو سبب وجودنا هنا. لقد أنهينا الموسم ونحن متساويان وسنرى ما سيقرره الاتحاد الدولي للسيارات. هذه هي المرة الأولى التي  يتعادل فيها بطلان على اللقب الإقليمي ".
وقال الرواحي لوسائل الإعلام: "بغض النظر عن نتيجة اجتماع الاتحاد الدولي للسيارات، نحن نتنافس في ظل أجواء تنافسيه رياضية شريفة، لا يهم من يفوز، نحن تعلمنا كثيرا في وقت قصير ونافسنا على اللقب، وهو أمر مهم بالنسبة إلينا".
وقال الملاح الأردني عطا الحمود لـ"الغد":" حققنا المركز الثاني في رالي قبرص وكنا قبل ذلك متصدران بفارق 6 نقاط عن العطية وباوميل، والآن تعادلنا بالمراكز والنقاط ، وقرار الفائز في بطولتي الشرق الأوسط للسائقين والملاحين بيد الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، حيث لم يتم تحديد موعد محدد  للبت في الأمر، نتطلع إلى أن نكون عند حسن ظن الجميع، بذلنا جهودا مضاعفة العام الحالي، ووقفنا مرتين على منصة التتويج في راليات عُمان ولبنان وقبرص، وأتطلع إلى أن يكون الفوز حليف الجميع".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية برفقة النجم الإسباني رافايل نادال - (من المصدر)

شلباية يتقدم 59 مركزا بالتصنيف الدولي للتنس.. ونادال يهنئ

منذ 43 دقيقة
صورة تعبيرية للعبة كرة القدم - (من المصدر)

أحداث غزة تحول نجوم الكرة لمحللين سياسيين وخبراء عسكريين

منذ 45 دقيقة
اللاعب الأردني موسى التعمري خلال مشاركته أمس مع فريقه مونبيليه بمواجهة كليرمون فوت 63 بالدوري الفرنسي - (من المصدر)

"النشامى" يأمل بالاستفادة من تألق التعمري في فرنسا

منذ 46 دقيقة
لقطة جماعية للمتطوعين المشاركين في تنظيم بطولة العالم للمصارعة بالأردن - (من المصدر)

"المصارعة" مرشح لجائزة أفضل اتحاد آسيوي.. وإعفاء من غرامة قيمتها 75 ألفا

منذ 47 دقيقة
تعبيرية

منتخب التايكواندو يبدأ منافسات "جائزة الصين" غدا

منذ 48 دقيقة
الجهاز الفني لفريق الفيصلي بقيادة التونسي غازي الغرايري- ( من المصدر)

آلية تعامل إدارة الفيصلي مع قضية المدرب تثير تفاعل الجمهور

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 2 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"أسطرة" إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

فض الالتباس

موفق ملكاوي |اليوم

فلسطين ستبقى البوصلة

جهاد المنسي |اليوم

طوفان الأقصى".. تغير لمعادلات اللعبة

محمود الخطاطبة |اليوم

لماذا؟ هذا هو السؤال المطلوب لمعرفة الجواب

حسني عايش |اليوم
ترجمات
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات | منذ2 ساعة
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 