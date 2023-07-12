رجال المبارزة يتأهل للدور نصف النهائي في الدورة العربية

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عمان - الغد - تأهل المنتخب الوطني للمبارزة للرجال للدور نصف النهائي في سلاح السابر في الدورة العربية بعد فوزه على الجزائر بنتيجة 45-38.ويضمن بذلك نيل ميدالية ملونة في الدورة.