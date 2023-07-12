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الأربعاء 12 تموز 2023
5:00 م
رجال المبارزة يحقق برونزية في الدورة العربية
منتخب رجال المبارزة
عمان - الغد -
حقق المنتخب الوطني للمبارزة للرجال اليوم الميدالية البرونزية في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة المقامة في الجزائر.
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