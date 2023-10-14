الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رحاحلة يظفر ببطاقة الفيزيك وتنافس بالكلاسيك والبدي بلدنج

أبطال بناء الأجسام يرفعون العلم الفلسطيني تضمانا مع غزة خلال مراسم التتويج - (من المصدر)
أبطال بناء الأجسام يرفعون العلم الفلسطيني تضمانا مع غزة خلال مراسم التتويج - (من المصدر)
 خطف البطل أحمد رحاحلة بطاقة احتراف الفيزيك (بطل أبطال الفيزيك)، في منافسات اليوم الأول من بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام، في قاعة الشهيد راشد الزيود، التي استمر فيها التنافس المحتدم بين الأبطال في فئات الكلاسيك والبدي بلدنج والماستر فوق 40 سنة حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.اضافة اعلان
وتناوب رئيس الاتحاد مأمون كلمات، ومدير البطولة على تتويج الأبطال في كل طول من فئة الفيزيك، التي شهدت تنافسا "شرسا" للوصول إلى المراكز الستة الاولى-توب 6-، وقدمت أبطالا يبشرون بمستقبل زاهر للرياضة الجسمانية، في الوقت الذي قدم فيه الداعم مركز (S W) من خلال صاحبه المدرب الوطني صهيب الوحش، المكافأة المالية وقدرها 500 دولار، والتي كررها أمس مع الفائزين ببطاقتي احتراف الكلاسيك والبدي بلدنج.
وأكد رئيس الاتحاد مأمون كلمات، أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من الأبطال، مشيرا إلى الروح الرياضية والتنافسية التي تحلى بها الأبطال في عرض مؤهلاتهم الجسمانية في فئة الفيزيك على خشبة المسرح، منوها إلى أن هناك أبطالا تحت عدسة الرصد الفني نالوا إعجاب أعضاء اللجنة الفنية على مستوى الشباب والرجال، في الوقت الذي أظهرت فيه البطولة رغبة كل مركز مشارك في تقديم أفضل لاعبيه إلى بطولة الأردن، ما يشير إلى اتساع قاعدة الرياضة الجسمانية والذي يصب في مصلحة اللعبة والرياضة الأردنية.
وحول حضور العائلات الذي زين مدرجات صالة الشهيد راشد الزيود، قال: "بالتأكيد تزايد أعداد العائلات التي حضرت لتؤازر أبناءها، وتشاركهم لحظة تحقيق طموحهم سواء بالمنافسة أو الظفر بالمراكز الأولى، يؤكد شيوع ثقافة ممارسة الرياضة الأردنية التي دخلت أغلب بيوت الأردنيين، ودور العائلة في توجيه ورعاية ميول شبابها الرياضية الذي يوسع من قاعدة اللعبة التي تلقى رواجا شبابيا في مختلف محافظات المملكة".
النسور.. غزة بالقلب
وأبى البطل مأمون النسور الفائز بالميدالية الذهبية لطول 176 سم، إلا أن يؤكد التضامن الأردني مع غزة، عندما توشح بـ"الشال" الفلسطيني ورفع علم فلسطين عاليا على منصة التتويج لحظة تقلده الذهب، بمشاركة أبطال هذه الفئة ورئيس الاتحاد ومدير البطولة، وسط تعالي هتافات الجماهير لنصرة غزة ضد عدوان الاحتلال الصهيوني، في موقف ينسجم مع المسيرات الأردنية الحاشدة لنصرة غزة في مختلف محافظات المملكة، والداعية إلى ايقاف الحرب على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لأهلها تحت القصف الهمجي البربري الصهويني.
أبطال الفيزيك
- فئة الرجال، بطل أبطال الفيزيك (OVER ALL): الأول أحمد زياد رحاحلة.
- طول (170سم)، الأول: يحيى المحاسنة، الثاني: عبدالله إسماعيل، والثالث: أحمد العضايلة.
- طول ( 173سم)، الأول: أحمد أبوشعيب، الثاني: محمود هناندة، والثالث: عمار فرح.
- طول (176سم)، الأول: مأمون النسور، الثاني: يوسف أبو إسماعيل، والثالث: أحمد القاضي.
- طول (179سم)، الأول: أحمد رحاحلة، الثاني: نور الدين القواسمي، والثالث: رعد الشلول.
- طول (182سم)، الأول: مصطفى المعموري، الثاني: حمزة الأغبر، والثالث: يوسف حجير.
- طول (فوق 182سم)، الأول: سفيان خليفة، الثاني: محمد مصطفى، والثالث: عبدالله القيسي.
- فئة الواعدين تحت 18 سنة: الأول: وليد الوزني، الثاني: قصي إبراهيم، والثالث: أيهم محمد.
- الشباب تحت 176سم: الأول: مصطفى الحياصات، الثاني: محمود الصعيدي، والثالث: محمود الشيخ.
- الشباب فوق 176سم: الأول: محمود بركات، الثاني: راغب الصوص، والثالث: عبدالله غزلان.
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