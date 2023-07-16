الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

رسائل ونصائح إلى عموتة

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حاتم عقل
أدرك جيدا أن السيرة الذاتية للمدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة، تمنحنا حق التفاؤل في تحقيق الطموحات ببلوغ مونديال 2026، والمنافسة على كأس آسيا المقبلة، وأدرك جيدا أن الدعم الذي سيحظى به المدرب المغربي من اتحاد الكرة سيكون بشكل غير مسبوق، ولكن بحكم اطلاعي وخبرتي المتواضعة، لا بد من توجيه نصائح للمدرب عموتة الذي يعد غريبا عن اللاعب والمجتمع الأردني ولو بشكل نسبي.اضافة اعلان
النصيحة الأولى التي يتوجب على عموتة اتباعها، هي مراجعة كل سير وتاريخ من سبقوه في هذا المنصب، للوقوف على الإيجابيات وتعزيزها، والبحث عن السلبيات لمعالجتها وتفاديها، لا سيما وأن هناك سلبيات ربما تكون صغيرة بنظر البعض، ولكن تأثيراتها كبيرة، وطالما أطاحت بالمنتخب في الكثير من المراحل.
أحسن عموتة صنعا باصطحاب كادره المعاون، أو الغالبية العظمى من الكادر، لأن الاستقرار النفسي والانسجام والتناغم بين المدربين، يلعب دورا مهما في البحث عن تحقيق النجاح، ولا بد للمدرب أن يكون دقيقا أيضا في اختيار مساعده الأردني، وأفراد الجهاز الإداري، حتى يبدأ أولى الخطوات بنجاح وعلى قاعدة صلبة.
الخطوة التالية التي يتوجب على عموتة اتباعها، فتح جسور التواصل مع الأندية إدارات ومدربين، ليضمن مساندتهم وتعاونهم، وكسب ودهم، ليشكل الجميع فريقا واحدا يسعد بتحقيق الأهداف والطموحات.. فكسب ود الأندية يعد هدفا مهما، أو على الأقل تجنب شرور البعض منها، وإبقاؤها على الحياد في حال لم تكن في صف المدرب.
عموتة مطالب بتطبيق قناعاته على أرض الواقع، من خلال متابعة المباريات، واختيار من يراه مناسبا، بعيدا عن النادوية أو الأسماء، وضرورة أيضا مقاومة الضغوطات التي عادة ما تطالب المدرب باستدعاء هذا اللاعب أو ذاك.
عموتة مطالب بمعرفة ظروف الكرة الأردنية واللاعب الأردني، وضرورة إدراك أننا لم نصل لمرحلة الاحتراف الحقيقي، وأن هناك سلبيات لا بد من معالجتها، وقتها سيكون المدرب قادرا على رسم خريطة طريق صحيحة ودقيقة للكرة الأردنية بحثا عن الإنجازات.
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