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الأحد 30 تموز 2023
6:49 م
رسميا.. قبول استقالة المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد
المدرب جمال أبو عابد
قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي قبول استقالة المدير الفني للفريق الكابتن جمال أبو عابد، وسيقود الكابتن حسونة الشيخ تدريبات الفريق لحين تعيين جهاز فني جديد.
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