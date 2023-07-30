رسميا.. قبول استقالة المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد

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قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي قبول استقالة المدير الفني للفريق الكابتن جمال أبو عابد، وسيقود الكابتن حسونة الشيخ تدريبات الفريق لحين تعيين جهاز فني جديد.