الخميس 13 تموز 2023
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رغم شح المخصصات.. الأندية تتسابق في التعاقدات

اللاعب عارف الحاج يوقع للفيصلي بحضور وكيل أعمال اللاعبين شادي درابسة - (من المصدر)
اللاعب عارف الحاج يوقع للفيصلي بحضور وكيل أعمال اللاعبين شادي درابسة - (من المصدر)
 رغم أن الغالبية العظمى من أندية المحترفين لكرة القدم، تعاني من ضائقة مالية نتيجة شح الموارد وارتفاع النفقات، إلا أن تلك الأندية رفعت من وتيرة تعاقداتها في الأيام الأخيرة، لإبرام صفقات مع لاعبين جدد، استعدادا لمنافسات بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن.اضافة اعلان
وتنشط الأندية في الأيام الحالية، في إبرام التعاقدات، مع اقتراب موعد إغلاق باب القيد يوم الأحد المقبل.
وشهدت الأيام القليلة الماضية  انتقالات عدة مهمة، من أبرزها، تعاقد الفيصلي مع لاعب الصريح عارف الحاج، وانضمام محترفين أجانب لفريق معان، وانتقال لاعب شباب الأردن وسيم ريالات لفريق الحسين الذي تعاقد أيضا مع عدد آخر من النجوم.
وبحسب التوقعات، فإن أغلب الأندية التي تنفق مبالغ مالية كبيرة في استقطاب اللاعبين والمدربين، ستعيش مشاكل مالية وإدارية أكبر خلال الموسم نتيجة الإنفاق غير المدروس في التعاقدات.
وتشير التوقعات، إلى أن عددا من الأندية، لن يكون بمقدورها مستقبلا، تسديد مستحقات اللاعبين الجدد أو الإيفاء بها، الأمر الذي سيفاقم من مشاكل تلك الأندية التي ستتعرض لشكاوى من لاعبين محليين وأجانب، وبالتالي تعريضها لعقوبات قاسية سواء من اتحاد الكرة أو الاتحاد الدولي "فيفا".
ويعترف المدير الفني لفريق معان ديان صالح، أن فريقه رفع من وتيرة التعاقدات في الأيام الأخيرة، لافتا، إلى أن هذه التعاقدات تتماشى نوعا ما مع ظروف النادي.
وأضاف، لا بد من استقطاب لاعبين، لتشكيل فريق جيد قادر على المقارعة في الدوري، حتى لو تسبب ذلك في إنفاق مبالغ مالية كبيرة، متمنيا على محبي نادي معان والشركات أن تهب لدعم الفريق.
بدوره أكد وكيل أعمال اللاعبين شادي درابسة، أن الفترة الحالية تشهد نشاطا ملحوظا في التعاقد مع لاعبين جدد، قبيل إغلاق فترة باب القيد يوم الأحد المقبل.
وأضاف، هناك بعض الأندية تتسابق لإبرام التعاقدات، دون أن تعي خطورة ذلك مستقبلا، خاصة وأن تلك الأندية تعاني من أزمات مالية كبيرة، الأمر الذي يتسبب في مشاكل جمة خلال  الموسم قد تعرض مستقبل أندية للخطر.
وقال الدرابسة: "بحكم التجربة، هناك أندية تصدر شيكات مؤجلة للاعبين جدد، بحيث تصرف هذه الشيكات لاحقا، قبل أن تصطدم الأندية بعدم قدرتها على توفير المبلغ المطلوب في الوقت المناسب، لتبدأ بعدها الشكاوى والمحاكم، ما يؤثر على مستقبل النادي".
وطالب وكيل أعمال اللاعبين، إدارات الأندية بالحكمة في إبرام التعاقدات، بحيث يتم استقطاب لاعبين وفق الإمكانات المادية المتوفر، خوفا من مشاكل لا تحمد عقباها.
يشار، إلى أن فريق الحسين إربد يعتبر الأنشط في إبرام التعاقدات، في ظل الوفر المالي الذي يمتلكه، كما ينشط فريق الفيصلي الذي يسعى لظهور مشرف في مشاركته التاريخية في دوري أبطال آسيا، إلى جانب البحث عن الالقاب المحلية، كما يأتي فريق الوحدات ضمن قائمة الأندية النشيطة في التعاقدات للموسم الكروي الحالي، فيما هناك أندية مثل شباب الأردن والرمثا لم تنفق على التعاقدات، بسبب اعتمادها على اللاعبين الشباب.
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