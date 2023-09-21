رفع العلم الأردني في قرية الرياضيين بدورة الألعاب الآسيوية

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بحضور سمو الأميرة سارة بنت فيصل، رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، جرت أمس الخميس مراسم رفع العلم الأردني وعزف السلام الملكي في قرية الرياضيين في مدينة هانغتشو الصينية.وتبادلت سمو الأميرة سارة الدروع التذكارية مع عمدة قرية اللاعبين السيد لي هولين بحضور عدد من لاعبات ولاعبي المنتخبات الوطنية والوفد الإداري للبعثة.وكانت منتخبات المبارزة والرماية والجمباز والرياضات الإلكترونية قد وصلت أول من أمس الأربعاء إلى مدينة هانغتشو لتنضم إلى منتخبي الملاكمة والتايكواندو اللذين وصلا إلى الصين في وقت سابق.وتستعد مدينة هانغتشو الصينية لاستقبال أكثر من 12 ألفا و400 لاعبة ولاعب يمثلون 45 دولة حيث من المقرر أن تفتتح الدورة بشكل رسمي يوم بعد غد السبت.وتبحث المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، عن مشاركة فاعلة وقوية في دورة الألعاب الآسيوية، بحثا عن حصد الميداليات، واعتلاء منصات التتويج.وترجح التوقعات بعودة البعثة الأردنية من الصين، بحصاد وفير من الميداليات، خاصة على صعيد الألعاب الفردية مثل التايكواندو والملاكمة والكراتيه، إلى جانب منتخب كرة السلة، وغيرها من الألعاب المرشحة لحصد الميداليات.