الجمعة 22 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

رفع العلم الأردني في قرية الرياضيين بدورة الألعاب الآسيوية

جانب من بعثة المنتخبات الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية - (من المصدر)
جانب من بعثة المنتخبات الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية - (من المصدر)
 بحضور سمو الأميرة سارة بنت فيصل، رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، جرت أمس الخميس مراسم رفع العلم الأردني وعزف السلام الملكي في قرية الرياضيين في مدينة هانغتشو الصينية. اضافة اعلان
وتبادلت سمو الأميرة سارة الدروع التذكارية مع عمدة قرية اللاعبين السيد لي هولين بحضور عدد من لاعبات ولاعبي المنتخبات الوطنية والوفد الإداري للبعثة. 
وكانت منتخبات المبارزة والرماية والجمباز والرياضات الإلكترونية قد وصلت أول  من أمس الأربعاء إلى مدينة هانغتشو لتنضم إلى منتخبي الملاكمة والتايكواندو اللذين وصلا إلى الصين في وقت سابق.
وتستعد مدينة هانغتشو الصينية لاستقبال أكثر من 12 ألفا و400 لاعبة ولاعب يمثلون 45 دولة حيث من المقرر أن تفتتح الدورة بشكل رسمي يوم بعد غد السبت.
وتبحث المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، عن مشاركة فاعلة وقوية في دورة الألعاب الآسيوية، بحثا عن حصد الميداليات، واعتلاء منصات التتويج.
وترجح التوقعات بعودة البعثة الأردنية من الصين، بحصاد وفير من الميداليات، خاصة على صعيد الألعاب الفردية مثل التايكواندو والملاكمة والكراتيه، إلى جانب منتخب كرة السلة، وغيرها من الألعاب المرشحة لحصد الميداليات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأمير فيصل بن الحسين

الأمير فيصل: الرياضة يمكن أن تكون أداة فعالة في تهدئة الأزمات

منذ 23 دقيقة
جانب من لقاء سابق بين النصر ودي لاسال في مسابقات "طائرة السيدات"-(الغد)

النصر ودي لاسال يبحثان عن لقب "طائرة" السيدات برعاية داود اليوم

منذ 24 دقيقة
Untitled-1

شباب بشرى يرتقي للمركز الرابع.. وصراع ملتهب على صدارة "سلة الناشئين"

منذ 24 دقيقة
المنتخب الوطني للملاكمة المشارك بدورة الألعاب الآسيوية - (من المصدر)

"الملاكمة" يتعرف على منافسيه بالأسياد اليوم

منذ 24 دقيقة
فريق عجلون تحت سن 19 لكرة القدم - (من المصدر)

عجلون فخورة بمقارعة ناديها لفرق المحترفين

منذ 24 دقيقة
طاقم حكام مباراة الرمثا وسحاب ينتظرون المدة القانونية ثم الإعلان عن عدم إقامة المباراة- (تصوير: أمجد الطويل)

أندية المحترفين تتمسك بقرار تعليق مشاركتها بـ"الدوري" وتحرج الاتحاد

منذ 24 دقيقة
افكار و مواقف
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 